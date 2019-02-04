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Россия помогла конфликтующим сторонам ЦАР сесть за стол переговоров — политолог

04 февраля 2019, 14:24  •  93 • В мире
Политолог Сергей Костелянец отметил, что собрать представителей правительства ЦАР и незаконных вооруженных формирований страны на переговоры в Судане было сложно, и Россия сыграла в этом процессе важную роль.
Старший научный сотрудник Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога Сергей Костелянец прокомментировал проходящие в Судане переговоры между правительством ЦАР и местными боевиками, которые завершатся 5 февраля, и отметил, что любые переговоры можно назвать шагом вперед, особенно если они касаются Африки.
"Там, конечно, много конфликтов. И сложно представить, что все удастся реализовать, но в целом Африканский союз старается двигаться согласно своим планам, и это радует", - заявил политолог в беседе с информагентством Nation News, подчеркнув, что собрать всех участников в Судане было сложно, и важную роль в этом сыграла Россия.
"Это, безусловно, что-то значит. Но насколько будут реализованы эти соглашения, это обычно в Африке большой вопрос", - пояснил эксперт, отметив, что сам факт, что всех участников удалось собрать вместе для того, чтобы обсудить мирное разрешение конфликта в ЦАР, уже является показательным событием. По его мнению, мир в этом регионе нужен далеко не всем, поэтому заставить конфликтующие стороны сесть за стол переговоров было нелегкой задачей.
Ранее комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что в Хартумской встрече, где за стол переговоров село правительство ЦАР и представители 14 нелегальных вооруженных группировок страны, Москва заняла активную позицию. Ее роль в установления мира в ЦАР, по его словам, "сложно переоценить".

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