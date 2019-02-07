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Россия не сдаёт Мадуро

07 февраля 2019, 20:24  •  122 • Политика
Не участвуя в международной конференции по Венесуэле в Уругвае, Россия ясно дает понять, что не собирается «сдавать» дружественного ей президента Николаса Мадуро, власть которого пытается уничтожить Вашингтон руками своих ставленников
Автор:
Латышев Сергей
Представители Евросоюза и восьми стран сообщества – Британии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции, Швеции, а также четырех латиноамериканских стран - Боливии, Коста-Рики, Мексики и Эквадора собрались сегодня в столице Уругвая Монтевидео на первую международную конференцию контактной группы по Венесуэле. Представителей России там нет. Как сообщил сегодня в Москве замглавы российского МИД Сергей Рябков, причина отсутствия российских наблюдателей на встрече в Монтевидео заключается в том, что «этот формат такого не предусматривает». Самое интересное, что в Уругвай не приехали также представители и непосредственных участников кризиса – правительства и оппозиции Венесуэлы.
Официальная цель конференции, в организации которой сыграли ключевую роль Уругвай, Мексика и ЕС, - «создать основу для нового механизма диалога, который включил бы все стороны». Уругвайский МИД подчеркнул, что Монтевидео «готово работать вместе с теми членами международного сообщества, которые, как и Мексика с ООН, хотят сделать ставку на дипломатию».
Проблема заключается в том, что ставленник США лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя после отмашки из Вашингтона «временным президентом» страны, не желает вести никаких переговоров с президентом Николасом Мадуро, который готов к ним, и просто требует передачи себе власти в стране.
Почему Россия проигнорировала Монтевидео?
Успех конференции по Венесуэле в Монтевидео находится также под большим вопросом в связи с тем, что между самими её участниками нет единодушия в том, какими должны быть следующие шаги.
Большинство её западных участников уже, поправ по обыкновению международное право, признали самозванца Гуайдо «легитимным» временным президентом Венесуэлы. ЕС, как организация, не сделал этого только благодаря выступившей категорически против Италии. Что касается собравшихся в Монтевидео латиноамериканцев, то Мексика и Боливия поддерживают Мадуро, Коста-Рика и Эквадор - Гуайдо, а сам Уругвай ближе к первой группе стран, чем ко второй.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря ни на что, пока готов вести переговоры с самозванцем и марионеткой США Хуаном Гуайдо, который с подачи США требует лишь передачи власти. Фото: www.globallookpress.com

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