Россия на пороге: США призвали Германию потратиться на НАТО

Германия должна тратить на оборону больше, и обещаний недостаточно. Такую точку зрения в интервью газете Welt am Sonntag выразил посол США в ФРГ Ричард Гренелл, передает ФАН.

«Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии. <...> Обещаний со стороны Берлина повысить оборонные расходы до 1,5% ВВП страны недостаточно. Нужно выполнить требование НАТО — повысить к 2024 году военный бюджет до 2% ВВП», — заявил дипломат.

Гренелл отметил, что Вашингтон «без устали напоминает Берлину», что сейчас неуместно «ослаблять блок НАТО». Он добавил, что Россия «стоит на пороге», и поэтому «каждому должно быть ясно, что НАТО сейчас нужно усиливать».

При этом посол Гренелл известен в Германии как дипломат, активно старающийся вмешиваться в немецкую политику. Представитель Вашингтона выступал против строительства газопровода «Северный поток — 2» из РФ в ФРГ и угрожал ввести санкции против компаний, сотрудничающих с Россией.

В июле 2018 года американский СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам выходом из НАТО. Американский лидер критиковал коллег по блоку за низкое финансирование военных нужд, призывая увеличить его до 2% ВВП, передает НСН.

Германия сможет к 2024 году потратить лишь 1,5% от своего ВВП. Во-первых, этот показатель у ФРГ выше, чем у многих членов НАТО. Кроме того, Берлин выделяет миллионы евро на гуманитарную помощь нестабильным странам мира, компенсируя таким образом необходимость инвестировать в оборонный бюджет Североатлантического альянса, уверены германские власти.

Выход США из НАТО сыграет на руку России, подчеркивают американские чиновники. Если Вашингтон уйдет из НАТО, то альянс, фактически, будет уничтожен.

Еще в первый день саммита НАТО, 11 июля, стало известно, что американский лидер требует от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации. Американская газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатические и официальные источники в НАТО, что Трамп угрожал партнерам выходом США из альянса. По информации издания, Трамп в четверг на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о «тяжких последствиях» в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы.

Ряд мировых изданий также не исключили, что в перспективе американские власти могут сократить финансовое участие в НАТО или, в крайнем случае, даже разорвать официальные отношения с блоком. Однако дополнительных разъяснений от американской стороны пока не последовало.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в свою очередь заявил, что не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% немецкого ВВП. Норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен заявил The Associated Press, что «Норвегия придерживается своего решения саммита НАТО в 2014 году и выполняет его», добавив, что его страна потратила намного больше планки, установленной НАТО, на новую военную технику.

Наряду с США 2% от ВВП на военные расходы тратят Эстония, Греция, Великобритания, Польша и Румыния. Вплотную к этой цифре в прошлом году подходили также Латвия и Литва. В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году необходимого уровня финансирования достигли 11 стран-членов альянса. Однако какие именно, он не уточнил.

Впоследствии в своем твиттере Трамп заявил, что хочет повысить расходы на НАТО до 4% от ВВП. Кроме того, он заявил, что в годы Первой и Второй мировых войн идея «европейской армии» провалилась. По его словам, тогда Антанта и союзники получили поддержку со стороны США и только поэтому победили в войнах. Политик подчеркнул, что США всегда будут поддерживать Европу, но для этого необходимо, чтобы члены ЕС и НАТО (не всегда совпадающие) делали «справедливые взносы» в бюджет альянса.