Россия или Куба: США «подсказали» Мадуро страны для побега

Вместо того, чтобы попытаться вместе с участниками конференции в Уругвае разработать план по мирному урегулированию политического кризиса в Венесуэле, США продолжают нагнетать обстановку, в очередной раз призывая Николаса Мадуро отречься от власти.

Автор:

Курганов Дмитрий

«ЗаШТАТные» советы

Соединённые Штаты Америки не посчитали нужным принять участие в международной конференции в столице Уругвая Монтевидео, которая началась 7 февраля. По словам спецпредставителя по Венесуэле Эллиота Абрамса, время для переговоров с президентом этой страны Николасом Мадуро давно прошло, а организованная встреча контактной группы по вопросам мирного разрешения политического кризиса в Боливарианской республике – это лишь «ловушка» наподобие тех, которые уже неоднократно расставлялись венесуэльскими властями. Абрамс уверен, что все те страны, которые представлены на конференции в Уругвае, согласились на «фальшивый диалог» вместо того, чтобы чётко дать понять Мадуро – он должен покинуть свой пост.

По-прежнему складывается ощущение, что США считают смену власти в Венесуэле дело решённым. На том же выступлении перед журналистами Абрамс даже назвал страны, куда мог бы отправиться свергнутый Мадуро.

У него есть друзья на Кубе и в России. Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего правительства,

— заявил спецпредставитель США. Вот так Вашингтон уже решает судьбу целого государства и его руководства.

Оппозицию призвали к диалогу

Накануне в Монтевидео прибыли посланники более чем 20 стран, в том числе, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Великобритании, Швеции, Португалии. Отдельно представлен и Евросоюз. Сама встреча была инициирована 14 странами Карибского сообщества при участии Мексики, Боливии и Уругвая. Ранее конфликтующим в Венесуэле сторонам было предложено провести четырёхэтапные переговоры.