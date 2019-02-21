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Россия через ПА ОБСЕ отказала киевским властям в "индульгенции"

21 февраля 2019, 22:24  •  159 • Политика
Российская делегация в Парламентской Ассамблее ОБСЕ заблокировала рекомендацию дать странам возможность не допускать наблюдателей из других государств к мониторингу выборов на своей территории. "Такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами", — пояснил позицию российской стороны, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Напомним, что ранее украинские власти заявили, что не намерены допускать наблюдателей из России для мониторинга предстоящих президентских выборов. Те, напомним, должны состояться 31 марта.
Сегодня ПА ОБСЕ предложила принять рекомендацию о возможном недопуске наблюдателей той или иной страны на выборы под предлогом конфликта интересов. После того, как Россия заблокировала данную рекомендацию в ее изначальном варианте, документ был отправлен на доработку.
Как заявил Петр Толстой — глава российской делегации в ПА ОБСЕ — Россия считает, что "принцип, когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя, не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов".
Он также отметил: "Такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами".
Слова Толстого приводятся по сообщению РИА Новости.

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