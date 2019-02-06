Россия будет настаивать на позиции ОБСЕ по наблюдателям на Украине

Россия будет настаивать на том, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отстаивало принципиальную позицию и отвергло претензии Украины по недопуску российских наблюдателей на выборы украинского президента.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Мы видели сегодня не очень решительную ремарку представителя БДИПЧ, который усомнился в том, что отказ пускать российских наблюдателей на территорию Украины во время избирательной кампании соответствует обязательствам Украины по ОБСЕ. Это, мягко говоря, очень слабая формулировка», — заявил он РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона будет настаивать на принципиальной позиции БДИПЧ, которую оно заняло изначально.

Ранее Лукашевич заявил, что намерение Киева не допустить наблюдателей из России на выборы президента Украины идёт вразрез с обязательствами по ОБСЕ и международно-правовой практикой.