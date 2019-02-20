Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"История с полковником ГРУ" должна помочь Порошенко выиграть выборы, з...
"Это всё легализация марихуаны": В ВСУ пожаловались на боевые лазеры у...
"Это не русские хакеры": Блэкаут в Берлине связали с выступлением Пути...
Порошенко внёс законопроект о допуске на Украину иностранных военных
Главная / Украина

Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море

20 февраля 2019, 16:54  •  124 • Украина
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что «варварский» сброс воды в Чёрное море со стороны Украины представляет угрозу для морской экосистемы.
 
Reuters
 

«Для экосистемы Чёрного моря реальная угроза — сброс пресной воды, той, которая ранее поступала с Украины в Крым. Сейчас, с нашей точки зрения, осуществляется варварский именно для экологии Чёрного моря сброс воды», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что из-за сброса воды в море происходит серьёзное распреснение. Соколов добавил, что специалисты говорят о серьёзных долгосрочных изменениях фауны.

Замглавы Росрыболовства объяснил, что это касается исчезновения некоторых видов, снижения биомассы и изменения путей миграции рыб.

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


124
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 16:54
Эксперт прокомментировал призыв вице-премьера Украины по Евровидению
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
20 февраля 2019, 13:39
Эксперт объяснил заявление Порошенко о своих действиях на Майдане
Загрузка...
20 февраля 2019, 10:24
Закон о закреплении курса Украины в НАТО и ЕС вступит в силу 21 февраля
19 февраля 2019, 18:09
Захарова прокомментировала слова Порошенко об «отмене» США встреч с Россией
20 февраля 2019, 00:39
«Готов использовать свой авторитет»: председатель ОБСЕ заявил о намерении отстаивать права Кирилла Вышинского
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с ам...
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
20 февраля 2019, 04:09
"Если нас окончательно достанут, будет большая война": Сатановский напомнил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.