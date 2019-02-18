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Росгвардия запустила литературный видеомарафон «Читаем записки графа Комаровского»

18 февраля 2019, 21:09  •  59 • В России

В честь 250-летия со дня рождения генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского - создателя корпуса внутренней стражи России, предшественника современной Росгвардии, Федеральная служба войск национальной гвардии России дала старт Всероссийскому литературному видеомарафону «Читаем записки графа Комаровского».

"Акцию открыл Народный артист России, член Совета по культуре при Росгвардии, актер театра и кино, телеведущий Борис Щербаков. Далее марафон продолжат учащиеся Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск Нацгвардии, которые прочтут отрывки о представлении Евграфа Комаровского императрице государства Российского и участии внутренней стражи в ликвидации последствий наводнения 1824 года в Петербурге", - рассказал о проведении видеомарафона официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Видеомарафон «Читаем записки графа Комаровского». Читает Щербаков.

Эстафету примут воспитанники Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина. Они прочитают отрывок из воспоминаний графа о вторжении войск Наполеона в Россию.

Видеомарафон «Читаем записки графа Комаровского». Читают кадеты.

К 29 ноября - дню рождения графа - военнослужащие и сотрудники Росгвардии из различных регионов страны - от Крыма до Арктики, от Владивостока до Калининграда прочтут наиболее яркие фрагменты из воспоминаний выдающегося военачальника.

Видеоролики участников акции будут представлены на сайте Федеральной службы и официальных аккаунтах Росгвардии в социальных сетях.

Сотрудники Росгвардии предлагают присоединиться к литературному видеомарафону всех желающих. Для этого нужно записать на видео чтение понравившегося отрывка из произведения "Записки графа Комаровского" (продолжительность - до 2 минут) и прислать готовый ролик на электронную почту rosgvard.projects@yandex.ru. Лучшие работы будут размещены ведомственных интернет-ресурсах.

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