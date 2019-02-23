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Разведчик у наших границ: В России ответили на претензии Швеции из-за "опасного" перехвата Су-27
23 февраля 2019, 03:39 • 72 • В мире
В России ответили на "неприемлемость" перехвата шведского самолета-разведчика. В Министерстве обороны РФ заявили, что истребитель ВКС РФ Су-27 был поднят в воздух в связи с обнаружением приближающейся к границе России воздушной цели.
В России ответили на заявления Швеции по поводу недавнего перехвата одного из самолетов-разведчиков. Как заявили в Минобороны нашей страны, истребитель ВКС РФ Су-27 был поднят в воздух в связи с обнаружением приближающейся к границе России воздушной цели.
Как говорится в сообщении оборонного ведомства, наше воздушное судно классифицировало объект у границы как самолет-разведчик ВВС.
Отмечается, что после удаления разведывательного иностранного судна Су-27 вернулся на аэродром, передает РИА Новости.
Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал перехват самолета его страны в небе над Балтикой русским Су-27 "неприемлемым поведением". По словам министра, российский самолет приблизился к шведскому воздушному судну слишком близко. Хультквист утверждает, что расстояние между ними составляло всего 20 метров.
При этом министр признал, что перехваченный Су-27 самолет был самолетом радиотехнической разведки. Впрочем, он также заявил, что в момент перехвата шведский самолет находился в международном воздушном пространстве.
"Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы", — сказал Петер Хультквист.
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