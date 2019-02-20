Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами

Марина Саакян выложила в Сеть фотографию времен Евромайдана в Порошенко и Парубием, подписав "Все они по уши в крови".

Политический эксперт Марина Саакян в своем микроблоге в Twiiter выложила провокационную фотографию разговора в неформальной обстановке председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия и президента Украины Петра Порошенко c послами США и Канады.

Она обратилась к Беркуту и ко всем пострадавшим или погибшем на Майдане: "Когда вас убивали, знайте, что фашисты Правого сектора и самообороны майдана напрямую подчинялись послу США" все они по уши в крови...".



