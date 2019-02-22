«Разновидность государственной измены»: зачем демократы обвиняют Белый дом в передаче ядерных технологий Эр-Рияду

Расследование одного из комитетов палаты представителей США в отношении сотрудников администрации Белого дома нужно для того, чтобы Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок, считают эксперты. Поводом для разбирательства послужил доклад конгрессмена-демократа Элайджи Каммингса. В частности, в документе отмечается, что чиновники продвигали проект строительства атомных электростанций на Ближнем Востоке в обход требований законодательства и процедур безопасности. Помимо этого, в докладе высказываются опасения, что Эр-Рияд может использовать полученные технологии для создания ядерного оружия.

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты конгресса США демократ Элайджа Каммингс объявил о начале расследования в отношении некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома. Разбирательство началось после публикации результатов предварительного доклада о предполагаемой передаче американских ядерных технологий Саудовской Аравии.

«Председатель комитета палаты представителей по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс представил предварительный доклад в связи с сообщениями сразу нескольких источников в Белом доме о попытках ряда сотрудников президентской администрации спешно пролоббировать передачу стратегически важных ядерных технологий Саудовской Аравии в нарушение закона об атомной энергии и без обязательного в таких случаях согласования с конгрессом. Не исключено, что подобные попытки предпринимаются по сей день», — говорится в пресс-релизе комитета.

Закон об атомной энергии США предусматривает жёсткий контроль за экспортом в другие страны технологий, которые могут использоваться для производства ядерного оружия. При этом в пункте 123 закона говорится, что их передача другому государству невозможна без одобрения конгресса, а также без подписания соответствующего двустороннего соглашения, которым закрепляются девять особых требований по их нераспространению.

Тайные контакты

Авторы доклада указывают на то, что переговоры администрации Трампа с Саудовской Аравией окутаны завесой тайны, что вызывает «большие вопросы об их природе». Так, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер лично организовывал визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в 2017 году. Тогда он провёл встречу тет-а-тет с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который потом хвастался, что Кушнер «у него в кармане».

В докладе отмечается, что проект Белого дома по строительству атомных станций в Саудовской Аравии лоббирует компания IP3 International. В её руководство входят отставные американские военные и сотрудники Совета национальной безопасности. Один из подрядчиков IP3 International — Brookfield Asset Management — тесно связан с группой компаний Кушнера, указывается в документе.

Составители доклада пришли к выводу, что окружение Трампа действует с целью личного обогащения и продвигает сделку с Саудовской Аравией в ущерб национальной безопасности США.

«Данные компании могут рассчитывать на многомиллиардные прибыли в случае заключения контрактов на строительство и эксплуатацию ядерных объектов в Саудовской Аравии. Судя по всему, они находятся в постоянном и тесном контакте с президентом Трампом и его администрацией», — говорится в документе.

Инициаторами идеи строительства АЭС в королевстве были экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и Дерек Харви — бывший член Совета национальной безопасности, курировавший Ближний Восток и Северную Африку. После отставки Флинна в начале 2017 года Харви продолжил лоббировать сделку, несмотря на запрет со стороны нового руководства совета. Летом 2017 года он также покинул свой пост.

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«Холодная гражданская война в США»

Планы США по возможной передаче ядерных технологий Саудовской Аравии имеют отдалённое отношение к проблеме распространения ядерного оружия. Поскольку никаких шансов на то, что в ближайшее время в королевстве будет создано подобное вооружение, нет, рассказал в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Максимум, что можно ожидать от саудовцев, — возможной утечки ядерных материалов и передачи отработанного ядерного топлива, весьма токсичного, в руки террористических организаций. Это единственный серьёзный риск, из-за которого стоит беспокоиться», — подчеркнул эксперт.

При этом Евстафьев отметил, что у значительной части американской элиты нет уверенности в том, что Саудовская Аравия способна обеспечить безопасность ядерных материалов.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк напомнил, что обывательские представления о том, что с помощью установленного на АЭС ядерного реактора можно создать атомную бомбу, не соответствуют действительности.

«Это совершенно другая технология, которая не имеет отношения к мирному атому», — подчеркнул эксперт.

К тому же о планах саудовцев по созданию ядерного оружия ничего не известно, заявил собеседник RT. Так, к Саудовской Аравии нет никаких претензий — ни со стороны МАГАТЭ, ни со стороны ядерных держав. Хотя он назвал неоспоримым фактом то, что королевство ранее предоставляло финансовую помощь Пакистану для создания первой «исламской» ядерной бомбы.

"Отправил умирать, чтобы заработать деньги": стало известно, как Порошенко нажился на керченском инциденте «Само это обвинение в адрес Белого дома в передаче ядерных технологий Саудовской Аравии звучало бы достаточно странно, если бы не холодная гражданская война в США между Демократической и Республиканской партиями с Трампом во главе. В данной ситуации возможны любые обвинения, даже те, которые с точки зрения здравого смысла выглядят достаточно нелепо», — подчеркнул он.

Деньги решают всё

Между тем, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил власти США в «лицемерии» в связи с предполагаемыми планами передать ядерные технологии Саудовской Аравии.

«С каждым днём мировое сообщество всё яснее осознаёт то, что было всегда понятно нам: ни права человека, ни ядерная программа не были реальной причиной для беспокойства США. Сначала расчленённый журналист (Джамаль Хашукджи. — RT), а теперь незаконная продажа ядерных технологий Саудовской Аравии», — написал министр на своей странице в Twitter.

По словам, Зарифа, подобные действия «полностью разоблачают» политику Белого дома.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Reuters

© Murad Sezer

Агентство АР отмечает, что доклад был опубликован на фоне пристального внимания законодателей к очень близким отношениям администрации Белого дома и Саудовской Аравии. Вашингтон отвёл королевству центральное место в своей внешней политике на Ближнем Востоке, стараясь изолировать Иран. Помимо этого, СМИ напоминают, что Трамп фактически никак не отреагировал на убийство журналиста Джамаля Хашукджи, совершённое 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, а также на военную операцию Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов в Йемене.

По мнению Дмитрия Евстафьева, предполагаемые договорённости между администрацией Трампа и руководством королевства о строительстве АЭС свидетельствует об очень высоком уровне партнёрских отношений между странами.

В свою очередь, генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT заявил, что только на первый взгляд «тайные» действия администрации президента США по возможной передаче ядерных технологий Эр-Рияду выглядят нелогично. Так, королевство заинтересовано в получении подобных технологий, а Трамп — в сохранении многомиллиардной сделки с Эр-Риядом. Однако у Трампа есть серьёзное лобби в Израиле, которое вряд ли хочет видеть Саудовскую Аравию ядерной державой.

Напомним, в мае 2017 года американский лидер заключил крупнейшее в истории ВПК США соглашение о поставке в Саудовскую Аравию вооружений на сумму более $100 млрд. Поэтому Трамп и дальше будет делать всё возможное, чтобы сохранить тесное сотрудничество с Эр-Риядом, считают эксперты.

«Мегасделку никто не отменял, а для Трампа — это идея фикс. Это очень существенная сделка, в том числе и в финансовом плане. Это громадные деньги», — подчеркнул Мухин.

По мнению эксперта, если обвинения в адрес американского президента в передаче ядерных технологий Эр-Рияду всё-таки подтвердятся, то это ляжет репутационным пятном на США. И если демократы доведут своё расследование до конца и установят вину администрации Трампа в передаче ядерных технологий Саудовской Аравии, то президенту уже не удастся замять это дело, отметил эксперт. При этом он связал появление расследования с предвыборной борьбой и попытками демократов помешать Трампу баллотироваться на второй срок.

Готовятся к провокации: Российский дипломат осадил коллег из США за "провокационный угар" по Венесуэле «Я полагаю, что все эти обвинения носят предвыборный характер. Цель — не дать Трампу переизбраться на второй срок. Для этого конгресс создаёт множество негативных информационных поводов», — подытожил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, уже сейчас в США начинается предвыборная кампания и демократы в отсутствии конструктивной повестки пытаются дискредитировать руководство государства.

«Начало подобного расследования — это объективное подталкивание к тому, что обсуждалось в последнее время: запуск 25-й поправки к американской конституции (которая позволяет объявить импичмент президенту в случае признания его неспособным осуществлять предусмотренные должностью права и обязанности. — RT). Фактически это начало формирования американского ГКЧП», — полагает эксперт.

При этом, если Трамп действительно передал ядерные технологии Эр-Рияду, то это, конечно, является поводом для проведения расследования, отметил Васильев.

«Подобный шаг подпадает под действие американского законодательства, которое предусматривает тюремный срок и большой штраф. Если передача ядерных технологий на самом деле была санкционирована Трампом, то его оппоненты могут использовать это расследование для того, чтобы инициировать процедуру импичмента», — добавил он