Расторжение Договора по Азовскому морю приведет к новым провокациям — депутат

Депутат Госдумы Александр Шерин уверен, что после расторжения Украиной Договора с Россией по Азовскому морю обязательно последуют новые провокации, в которых Киев будет настаивать на своей правоте.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что Киев планирует расторгнуть соглашение с Россией по Азовскому морю, и отметил, что после того, как украинцы расторгли Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, они планомерно будут отказываться и от всех остальных соглашений, заключенных с нашей страной.

"С Азовским морем больше формальная история", - подчеркнул депутат в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что Украине, скорее всего, была поставлена американским руководством задача нагнетать обстановку, для того, чтобы все привыкли к конфронтации между Киевом и Москвой.

Отмена Договора по Азовскому морю, по мнению Шерина, приведет к новым провокациям со стороны Украины, в которых она обязательно будет настаивать на своей правоте. "Украинская сторона будет переходить на действия связанные с вооруженным противостоянием", - предположил собеседник издания.

Все происходящее в настоящее врем на Украине, по словам депутата, является "провокацией и пиар-компанией по дискредитации России".