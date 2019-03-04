«Рассчитывают переключить внимание»: в России оценили расследование дела Скрипалей в годовщину инцидента в Солсбери

Российским дипломатам отказано в возможности встретиться с Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией, отравленными год назад в британском городе Солсбери. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон, чтобы разобраться в подробностях инцидента. Ранее посол стал объектом «расследования» британских СМИ, которые назвали его «шпионом». Российский МИД считает инцидент с отравлением в Солсбери трюком британских властей, который должен отвлечь внимание от внутренних проблем. Эксперты считают, что Лондон изолировал Скрипалей из-за информации о произошедшем, которой они располагают.

Британские власти дали понять, что не позволят российским дипломатам встретиться с Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией. Об этом в эфире «Первого канала» заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

По его словам, британская сторона не отвечает на официальные запросы посольства РФ о состоянии здоровья Скрипалей, причём последний такой документ был направлен несколько недель назад.

«Но у меня были встречи в Форин офисе, я встречался с очень известными людьми, которые отвечают за безопасность, и мне неофициально дали понять о том, что «вы никогда Скрипалей не увидите», — рассказал Яковенко.

Дипломат предположил, что итоги расследования британской стороны окажутся засекречены, а позднее Лондон сообщит, что «Россия не дала возможности обсудить эту тему на уровне специалистов».

«Хотя я должен подчеркнуть: к нам никаких обращений о правовой помощи со стороны британцев не поступало», — отметил посол. По его словам, в Великобритании не заинтересованы ни в каких контактах с представителями России по вопросу расследования отравления в Солсбери.

Яковенко заключил, что Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон, чтобы разобраться в том, что произошло в Солсбери. Вместе с тем дипломат предположил, что количество «выпадов в сторону России» будет увеличиваться.

«Препятствия функционированию дипмиссии»

Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии рядом с домом в британском городе Солсбери. Ответственность за инцидент Великобритания возложила на Россию, однако доказательств Лондон не предоставил.

Накануне британское издание The Mail on Sunday опубликовало «расследование», в котором в котором утверждается, что дипломат Александр Яковенко якобы был агентом советской разведки в 1980-х годах. На основе этих материалов члены британского парламента обратились в МИД своей страны с просьбой изучить «находки» журналистов.

Охранник у посольства России в Лондоне, 19 марта 2018 года

Reuters

© Henry Nicholls

В посольстве РФ в Лондоне назвали эти публикации «хорошо срежисированой по времени» атакой. Сам Яковенко потребовал извинений за клевету от главного редактора издания Mail on Sunday.

4 марта в российской дипмиссии заявили, что британские СМИ проводят целенаправленную кампанию против посольства России и создают препятствия его работе.

«Единственная цель, которую преследует нынешняя кампания — сделать посольство «токсичным», ограничить его деятельность, создать препятствия нормальному функционированию дипмиссии. Годовщина событий в Солсбери — лишь удобный повод для подобных действий», — приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря дипмиссии.

Отмечается, что подобные информационные кампании в Британии наблюдались и раньше, и все они были приурочены к определённым событиям.

«С момента инцидента с российскими гражданами Сергеем и Юлией Скрипаль прошел уже год, однако британские власти до сих пор не могут внятно объяснить, что же там произошло в действительности», — сказали в посольстве.

«Чтобы отвлечь внимание общественности от явных нестыковок в этом деле, да и от неудачно складывающихся переговоров по Brexit, истеблишменту и прессе пришлось скатиться к новым выпадам в адрес посольства и лично посла», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили «удивительную синхронизацию» публикации материалов по времени со ссылками на некие «источники», которые не поддаются подтверждению.

Сотрудники экстренных служб в защитных костюмах рядом со скамейкой, неподалёку от которой нашли Сергея и Юлию Скрипаль

Reuters

© Henry Nicholls

В годовщину инцидента в Солсбери город посетила британский премьер Тереза Мэй. Как сообщает Sky News, она назвала дату «важной вехой» процесса, в котором город «выходит из тени, брошенной применением химического оружия».

«Инцидент в Солсбери» — это трюк»

В МИД России события в Солсбери назвали «трюком» британского правительства. В заявлении ведомства отмечается, что в настоящее время можно наблюдать «комедию абсурда как неизменный фон расследования «инцидента», а также «глубокую ползущую эрозию базовых международных механизмов по контролю за химическим оружием».

«Налицо и трагические последствия: один человек погиб (хотя обстоятельства и этой смерти до сих пор окутаны тайной), о судьбе двоих граждан России ничего не известно», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что многократные предложения российской стороны о конструктивном сотрудничестве в расследовании британская сторона проигнорировала, «сделав ставку на агрессивную, выходящую за рамки приличий риторику». Дипломаты указали, что каждое государство ищет свою «спасительную соломинку».

«В англосаксонском политическом дискурсе, например, у этого понятия оказалось куда менее поэтичное обозначение — «дохлый кот», — подчёркивается в сообщении.

По словам дипломатов, эту идиому в современный британский политический лексикон ввёл бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

«Не нужно быть Шерлоком Холмсом, гением дедукции, чтобы провести элементарные параллели: брексит — тот самый спор, «головная боль» правительства Мэй; население страны всё больше погружается в суть споров между Брюсселем и Лондоном, делая собственные выводы об эффективности работы действующего кабинета министров. Тучи сгущаются», — говорится в сообщении в Facebook.

Сотрудники экстренных служб в защитных костюмах

Reuters

© Peter Nicholls

В МИД подчеркнули, что британские власти «рассчитывают как минимум переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем, консолидировать нацию перед лицом «зловещей российской угрозы».

Вполне ожидаемо, что российские дипломаты будут продолжать наращивать усилия, чтобы пролить свет на обстоятельства инцидента, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Несмотря на то, что Скрипаль-старший получил подданство Её Величества, он не утратил российского гражданства, равно как и его дочь. И, конечно, российские дипломаты будут стараться прояснить их судьбу», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, это нужно, в том числе, для родственников в России и для понимания того, как поступают с российскими гражданами западные спецслужбы «в интересах своих провокаций против России».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что ключевым обстоятельством является осведомлённость самих Скрипалей о произошедшем.

«Ключевой момент здесь — сам Скрипаль и его дочь, которые, видимо, могут рассказать, что на самом деле с ними произошло и как с ними обращались в дальнейшем и где они находятся… Видимо, они являются носителями невыгодной для англичан информации, и они не заинтересованы в том, чтобы она получила публичную огласку», — рассказал RT эксперт.

Он подчеркнул, что дипломаты должны иметь право на встречу с гражданином своей страны.

«Консульские власти выясняют, насколько российский гражданин свободен в своих передвижениях, обстоятельствах, ответы на эти вопросы, которые может дать гипотетически Скрипаль и его дочь, наверное, очень не выгодны Великобритании», — заключил Оленченко.