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08 марта 2019, 06:54  •  141 • Политика
Эксперт рассказал о потенциале подлодок «Акулы», «Архангельска» и ТК-20 «Северсталь». Эти подводные ветераны при небольшой модернизации могут принять на борт рекордное количество российского супероружия, такое как "Циркон" и "Калибр".
Портал news-front опубликовал материал о легендарных гигантах подводных крейсерах: «Акула», «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь».
Уже год об этих ветеранах нет информации, но известно, что пока они не списаны.
Как пишет автор статьи, международная обстановка, в которой ранее принималось решение об их утилизации отличается от нынешней: тогда государству ничто не угрожало.
Автор уверен, что из-за жесткого противостояния Западу нужно пересмотреть решения относительно таких ресурсов. Как он пишет, эти подлодки в случае модернизации, способны принять на борт столько «Цирконов» и «Калибров», для размещения аналогичного количества которого потребуется два-три новых корабля класса «Борей».
Эксперт полагает, что дешевле всего сделать модернизацию «Акул».
Автор также напоминает о третьем крейсере данного типа «Дмитрий Донской», который сегодня, после успешного завершения с его помощью испытаний ракет «Булава», находится в составе ВМФ без вооружения.
Как сказано в статье, сейчас утилизировать три крупнейших в мире атомных крейсера, когда Договор между Россией и США о сокращении стратегических вооружений СНВ-3 может уже в ближайшее время последовать за ДРДСМ, является не лучшей идеей.
Срыв главного договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может повлечь новые размахи гонки вооружений. При таких раскладах «Акулы» становятся естественным и необходимым ресурсом.
Информация предоставлена newsfront.

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