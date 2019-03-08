Портал news-front опубликовал материал о легендарных гигантах подводных крейсерах: «Акула», «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь».

Уже год об этих ветеранах нет информации, но известно, что пока они не списаны.

Как пишет автор статьи, международная обстановка, в которой ранее принималось решение об их утилизации отличается от нынешней: тогда государству ничто не угрожало.

Автор уверен, что из-за жесткого противостояния Западу нужно пересмотреть решения относительно таких ресурсов. Как он пишет, эти подлодки в случае модернизации, способны принять на борт столько «Цирконов» и «Калибров», для размещения аналогичного количества которого потребуется два-три новых корабля класса «Борей».

Эксперт полагает, что дешевле всего сделать модернизацию «Акул».

Автор также напоминает о третьем крейсере данного типа «Дмитрий Донской», который сегодня, после успешного завершения с его помощью испытаний ракет «Булава», находится в составе ВМФ без вооружения.

Как сказано в статье, сейчас утилизировать три крупнейших в мире атомных крейсера, когда Договор между Россией и США о сокращении стратегических вооружений СНВ-3 может уже в ближайшее время последовать за ДРДСМ, является не лучшей идеей.

Срыв главного договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может повлечь новые размахи гонки вооружений. При таких раскладах «Акулы» становятся естественным и необходимым ресурсом.

Информация предоставлена newsfront.