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Ракетные установки российского производства приняли участие в самых масштабных военных учениях Венесуэлы за 200 лет

11 февраля 2019, 02:24  •  58 • В мире
Президент Мадуро объявил о гражданско-военных учениях под названием "Двухсотлетие Ангостуры 2019". Они станут самыми крупными за последние 200 лет. В мероприятии примут участие в том числе ракетные установки российского производства.
Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл в воскресенье крупнейшие гражданско-военные учения под названием "Двухсотлетие Ангостуры 2019". В мероприятии принимают участие вооруженные силы и народное ополчение республики. Трансляция выступления Мадуро велась в Periscope.
Перед началом военных маневров лидер государства приехал в прибрежный штат Миранда. Здесь он осмотрел военную технику, включая ракетные установки российского производства, которые стоят на вооружении венесуэльской армии.
Учения продлятся до 15 февраля. Мадуро отметил, что они станут "самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю".
В этом году Ангостурский конгресс отмечает свое 200-летие. Он был созван 15 февраля 1819 года Симоном Боливаром в освобожденном от испанского владычества городе Венесуэлы - Ангостуре.
Конгресс провозгласил независимость Венесуэлы третий раз (ранее это превосходило 1811 и 1813 годах) и назначил Симона Боливара временным президентом.
Информация предоставлена РИА Новости.

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