Ракетная атака: в Йемене подбили Т-34

В интернете опубликовали видеозапись, на которой запечатлено попадание противотанковой ракеты повстанцев-хуситов в танк Т-34-85 правительственных вооруженных сил Йемена. Ролик опубликовал в своем твиттере египетский журналист Мохаммед Мансур, передает ФАН.

Снаряд попал в моторное отделение, после взрыва от боевой машины повалил густой дым. О состоянии экипажа сведений не поступало.

Предположительно, атака произошла на юго-западе Йемена в пригородах города Эд-Дали. Три года назад Т-34 уже появлялся в хронике йеменских боев. Видеозапись применения танка Т-34-85 была опубликована в 2016 году. В описании к видео указано, что танк состоит на вооружении армии Йемена, поддерживаемой саудовской коалицией, и был задействован в боях против повстанцев-хуситов в провинции Дали на юге страны.

При этом на записи видно, что, предположительно, из-за плохого технического состояния машины «тридцатьчетверка» используется в качестве артиллерийского орудия.

Начиная с 2014 года в Йемене идет военно-политический конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла». С 2015 года правительственные силы поддерживает арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, напоминает НСН. В 2018 году конфликтующие страны провели переговоры. В результате были достигнуты соглашения, в том числе об обмене пленными, передаче под контроль ООН города-порте на Красном море Ходейда после прекращения огня.

Ранее представитель группировки хуситов «Ансар Аллах» Хусейн аль-Ази заявил о готовности к заключению мира с президентом страны Абд-Раббу Мансуром Хади и арабской коалицией. По его словам, политики Йемена, которые оказывают поддержку президенту, являются «просто инструментами, которые ничего не решают, а решение по поводу войны находится в руках Саудовской Аравии». Он также выразил уверенность, что желание мира со стороны Саудовской Аравии могло бы помочь процессу урегулирования в Йемене.

Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре 2017 года обсуждал йеменский конфликт в телефонной беседе с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Российский лидер осудил агрессивные ракетные атаки хуситов, отметив важность всестороннего расследования инцидента, высказался в пользу разрешения йеменского кризиса исключительно мирными средствами, путем национального диалога.

«При обмене мнениями по ситуации в Сирии с обеих сторон была подчеркнута необходимость дальнейшей активизации усилий по достижению политического урегулирования», — сообщила пресс-служба российского лидера по итогам переговоров.

Отметим, что 26 февраля Совет Безопасности ООН принял российскую резолюцию по продлению санкций против Йемена. Перед этим Россия, использовав свое право вето, заблокировала британский проект резолюции, предполагавший заблокировать поставки хуситам оружия, в том числе баллистических ракет, из Ирана. Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «Россия не сможет поддержать проект резолюции Великобритании по санкциям в отношении Йемена». Также он призвал не искать «козлов отпущения» в йеменском конфликте, а решать сложившийся кризис политическим диалогом.

Кроме современных образцов бронетехники, в конфликте между хуситами и властями Йемена используются и «винтажные» боевые машины, например танки Т-34. По данным Министерства обороны РФ, эти танки были самыми лучшими и массовыми в годы Второй Мировой войны, но сейчас действующих единиц осталось сравнительно немного.

Оригинальная «тридцатьчетверка» была основным танком Красной Армии до первой половины 1944 года. Затем в войска поступили модификации Т-34-85. Всего в годы войны было построено более 35 тыс. таких танков, а Т-34-85, которые производились до 1950 года, было выпущено более 30 тыс. единиц. Популярность Т-34 не убавилась и после войны. Эта модель состояла на вооружении Войска Польского, Чехословацкого корпуса, а также Народно-освободительной армии Югославии, воевавших против нацистской Германии. По состоянию на 2011 год эти танки также стояли на вооружении Кубы.

В начале января 2019 года минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34 в исправном состоянии. Договоренности о возвращении боевых машин были достигнуты в ходе прошлогоднего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в эту страну. Танки планируют использовать на военных парадах и киносъемках.