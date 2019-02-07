Рада призвала НАТО поддержать намерение Украины получить членство в альянсе

Верховная рада утвердила обращение к НАТО, Парламентской ассамблее НАТО и парламентам стран — членов альянса с просьбой поддержать намерение Украины получить членство в организации.

Как сообщает телеканал «112 Украина», соответствующее заявление поддержали 243 парламентария.

«Верховная рада Украины обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств — членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО», — говорится в тексте заявления.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

За предложенный президентом Петром Порошенко документ проголосовали 334 депутата из 385.

Подробнее — в материале RT.