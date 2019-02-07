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Рада поддержала изменения в Конституции о курсе Украины в ЕС и НАТО

07 февраля 2019, 13:39  •  30 • Украина
Депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что в пользу изменения Конституции проголосовали 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Теперь закон должен подписать президент Украины Пётр Порошенко.

«Закон вносит изменения в преамбулу Конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины», — указывает телеканал.

В сентябре 2018 года глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.

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