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Рада поддержала изменения в Конституции о курсе Украины в ЕС и НАТО
07 февраля 2019, 13:39 • 30 • Украина
Депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.
РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что в пользу изменения Конституции проголосовали 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.
Теперь закон должен подписать президент Украины Пётр Порошенко.
«Закон вносит изменения в преамбулу Конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины», — указывает телеканал.
В сентябре 2018 года глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.
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