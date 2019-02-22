"Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать": Соцсети оценили новую стратегию США против России

Стратегию "троянского коня" против России и Китая, суть которой заключается в "скрытом вторжении" вглубь территории противника, разрабатывают в США. Соцети с юмором оценили новую американскую задумку.

"Детский сад какой-то... Или с жиру бесятся... Придумывают себе угрозу и под неё создают игру. Звёздные войны поднадоели, захотелось в прошлое вернуться, "коней" оседлать", - комментируют новость пользователи Twitter.

"Будет конь - найдется и уздечка", - шутят пользователи соцсети.

"Это очень смешно. Троянская кобыла, полагаю, Польша и Литва?!" - предполагает один из комментаторов.

"А что в этой стратегии нового? Горбачев - типичный троянский конь", - напоминает другой прозорливый пользователь.

"Вглубь территории - это под землю. Я за!" - намекает на печальную участь вторженцев один из пользователей Twitter.

"Это наверное подкоп, который соединиться с веткой метро", - не соглашается с ним другой.