Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Служится нормально, часть хорошая» - в курской химбригаде прошел День открытых ...
"Оскорбительное вмешательство": В Демпартии Молдавии обиделись на Росс...
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Ке...
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем ...
Главная / Политика

"Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать": Соцсети оценили новую стратегию США против России

22 февраля 2019, 14:39  •  195 • Политика
США готовят стратегию "троянского коня" против России и Китая. "Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать", - смеются пользователи соцсетей.
Стратегию "троянского коня" против России и Китая, суть которой заключается в "скрытом вторжении" вглубь территории противника, разрабатывают в США. Соцети с юмором оценили новую американскую задумку.
"Детский сад какой-то... Или с жиру бесятся... Придумывают себе угрозу и под неё создают игру. Звёздные войны поднадоели, захотелось в прошлое вернуться, "коней" оседлать", - комментируют новость пользователи Twitter.
"Будет конь - найдется и уздечка", - шутят пользователи соцсети.
"Это очень смешно. Троянская кобыла, полагаю, Польша и Литва?!" - предполагает один из комментаторов.
"А что в этой стратегии нового? Горбачев - типичный троянский конь", - напоминает другой прозорливый пользователь.
"Вглубь территории - это под землю. Я за!" - намекает на печальную участь вторженцев один из пользователей Twitter.
"Это наверное подкоп, который соединиться с веткой метро", - не соглашается с ним другой.
Напомним, что военный эксперты также высказались по поводу новой стратегии США. Они назвали идею "Троянского коня" вряд ли осуществимой, так Россия и Китай обладают современным оружием, и вторжение окончится, не успев начаться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


195
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 04:54
Мадуро согласился принять гумпомощь от ЕС на €2 млрд
22 февраля 2019, 01:39
"Заявление Климкина — гнусная ложь": Политолог констатировал, что Крым не становился "более украинским"
22 февраля 2019, 14:39
"Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать": Соцсети оценили новую стратегию США против России
Загрузка...
22 февраля 2019, 14:39
Расторжение Договора по Азовскому морю приведет к новым провокациям — депутат
21 февраля 2019, 22:24
Нетаньяху "извинился" перед Путиным за сорванные переговоры в Москве - СМИ
21 февраля 2019, 22:24
"Бред, заказанный Ходорковским": Версию "донбасского следа" в деле об убийстве журналистов в ЦАР высмеяли в Сети
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
17 февраля 2019, 17:39
Япония не разменяет Курильские острова на царское золото
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.