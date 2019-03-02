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"Звездные войны" - уже почти реальность: В России готовятся отражать космическую атаку США

02 марта 2019, 14:24  •  157 • Политика
Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов сообщил о том, что Соединенные Штаты намерены милитаризировать космос и для этого даже формируется новый род войск. То есть "звездные войны" еще чуть-чуть и - уже почти реальность. А пока Пентагон заявляет о намерении использовать космос в военных целях, в России, тем временем, готовятся отражать космическую атаку США. Герасимов подчеркнул, что в РФ должны быть готовы к ведению войн нового типа.
Космическая сага американского режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны" спустя почти полвека - уже почти реальность. И даже не где-то "в далекой-далекой галактике", а в нашей.
Еще недавно из-за океана звучали громкие слова о том, что Штаты намерены создать космические войска. Президент США Дональд Трамп даже подписал в декабре прошлого года распоряжение о создании нового вида американский Вооруженных сил - Космических войск.
О них зашла речь и во время конференции, посвященной развитию военной стратегии. Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов сообщил о том, что Соединенные Штаты намерены милитаризировать космос, напомнив о том, что Пентагон ранее не раз говорил о желании американцев использовать космос в военных целях.
"Для этого формируется новый род войск - космические войска, - отметил Герасимов. - Что создает предпосылки к милитаризации космического пространства".
Он также отметил, что геополитические противники нашей страны - те самые Соединенные Штаты - готовятся к ведению войны с "высокотехнологичным противником".
А пока Пентагон только заявляет о своем намерении, в России, тем временем, готовятся отражать космическую атаку США. Герасимов подчеркнул, что в РФ должны быть готовы к ведению войн нового типа. Он также уточнил, что нашей стране необходимо продолжать "развивать формы и способы применения ВС".
В качестве основной цели он назвал "стратегической сдерживание".
Кроме того, глава Генштаба ВС РФ указал и на необходимость "совершенствовать организацию обороны государства".
"Поэтому первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником. Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения", - цитирует ТАСС начальника Генштаба.

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