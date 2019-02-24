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"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
24 февраля 2019, 05:39 • 18 • Политика
Актер Огурцов раскритиковал Серебрякова за обвинения в адрес России. По мнению артиста, его коллегу "зомбировали" русофобией, пока он жил в Канаде.
Переехавший в Канаду актер Алексей Серебряков обвинил Россию в "разжигании войн" на форуме в Лондоне. Возможную причину антироссийских высказываний артиста назвал актер Алексей Огурцов.
Он считает, что Серебряков, в плане актерского мастерства, это прекрасный профессионал, но жизнь в Канаде его испортила. По мнению Огурцова, там Серебрякова "зомбировали" русофобией.
Огурцов подчеркнул, что тот, кто вырос и получил образование в СССР, не имеет права говорить что-то плохое о своей Родине, которую артист сравнивает с родной матерью. Особенно это стыдно делать, когда на тебя смотрит весь мир, отметил Огурцов.
Он добавил, что Серебрякову следует молча переносить тяготы и лишения в себе.
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