"Золотые" С-500: эксперты о "догадке наших умников", превративших систему в самое грозное оружие мира

Самая дальнобойная в мире система ПВО С-500 на четверть века прикроет рубежи России. В беседе с Царьградом эксперты рассказали о "догадке наших умников", превративших систему в самое грозное оружие мира - без прикрас "золотое оружие".

Система ПВО С-500 начнет прикрывать рубежи России в ближайшее время. Срок её эксплуатации - четверть века. Зарубежные СМИ называют С-500 самой дальнобойной в мире системой ПВО. Уже в этом году первая группа офицеров для работы с установками завершит обучение, рассказал начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Организовали "курсы" в Гатчине.

Министр обороны Сергей Шойгу уже определял сроки поставок систем С-500 в войска 2020 годом. Каждый комплекс, по оценке специалистов, будет функционировать 25 лет, то есть четверть века. По данным СМИ, С-500 может поражать цели на расстоянии 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей в мире ПВО. В беседе с экспертами Царьград узнал чуть больше подробностей об уникальной системе.

Директор Музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, что система стоит пяти американских - этот комплекс должен стать основой для создания в перспективе мощного противоракетного зонтика на всей территории России.

"Новейшая система российских ВС С-500 способна решать задача практически любого уровня сложности", - подчеркнул эксперт, добавляя, готов инструмент для защиты большей площади от вражеских ракет, при этом, экономически российские военные в плюсе, "причем в очевидном".

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец тоже говорит о расстояниях, сравнивая новую системы с уже презентованной и поступившей на вооружение С-400.

"Допустим, С-400 обнаруживает цель противника за 600 километров, а сбивает - за 400. А С-500 обнаруживает за 800, а сбивает - за 600. Но это далеко не все. Есть принципиальные отличия С-400 от С-500. В С-400 заряжены однотипные ракеты. Ну, ты представляешь, однотипные ракеты. А теперь умники наши догадались, что в эти трубы надо заправить ракеты различной принадлежности. То есть, понимаете, есть ракета, которая предназначена для самолета-вертолета, а есть ракета, которая предназначена для супер-пупер их баллистической ракеты. Такой комбинированный способ".

Баранец добавил, в США прекрасно понимают, что С-500 - "золотое оружие", которое "русские берегли для себя". А С-400 будут отправлять на экспорт.