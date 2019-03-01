Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они никогда не были солдатами": В Венесуэле рассказали о сумме за &qu...
Под защитой «Прометея»: что известно о поставках в российские войска комплексов ...
Индия показала доказательства, что F-16 Пакистана использовали ракеты AIM-120 в ...
Почему Серебряков стал русофобом (Уставший Оптимист)
Главная / Политика

"Золотые" С-500: эксперты о "догадке наших умников", превративших систему в самое грозное оружие мира

01 марта 2019, 12:24  •  186 • Политика
Самая дальнобойная в мире система ПВО С-500 на четверть века прикроет рубежи России. В беседе с Царьградом эксперты рассказали о "догадке наших умников", превративших систему в самое грозное оружие мира - без прикрас "золотое оружие".
Система ПВО С-500 начнет прикрывать рубежи России в ближайшее время. Срок её эксплуатации - четверть века. Зарубежные СМИ называют С-500 самой дальнобойной в мире системой ПВО. Уже в этом году первая группа офицеров для работы с установками завершит обучение, рассказал начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Организовали "курсы" в Гатчине.
Министр обороны Сергей Шойгу уже определял сроки поставок систем С-500 в войска 2020 годом. Каждый комплекс, по оценке специалистов, будет функционировать 25 лет, то есть четверть века. По данным СМИ, С-500 может поражать цели на расстоянии 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей в мире ПВО. В беседе с экспертами Царьград узнал чуть больше подробностей об уникальной системе.
Директор Музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, что система стоит пяти американских - этот комплекс должен стать основой для создания в перспективе мощного противоракетного зонтика на всей территории России.
"Новейшая система российских ВС С-500 способна решать задача практически любого уровня сложности", - подчеркнул эксперт, добавляя, готов инструмент для защиты большей площади от вражеских ракет, при этом, экономически российские военные в плюсе, "причем в очевидном".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец тоже говорит о расстояниях, сравнивая новую системы с уже презентованной и поступившей на вооружение С-400.
"Допустим, С-400 обнаруживает цель противника за 600 километров, а сбивает - за 400. А С-500 обнаруживает за 800, а сбивает - за 600. Но это далеко не все. Есть принципиальные отличия С-400 от С-500. В С-400 заряжены однотипные ракеты. Ну, ты представляешь, однотипные ракеты. А теперь умники наши догадались, что в эти трубы надо заправить ракеты различной принадлежности. То есть, понимаете, есть ракета, которая предназначена для самолета-вертолета, а есть ракета, которая предназначена для супер-пупер их баллистической ракеты. Такой комбинированный способ".
Баранец добавил, в США прекрасно понимают, что С-500 - "золотое оружие", которое "русские берегли для себя". А С-400 будут отправлять на экспорт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 02:39
"Важно не допустить самое страшное": Коротченко о возможных последствиях пакистано-индийского конфликта
01 марта 2019, 12:24
"Нам, союзникам, под 9% даёте": Лукашенко обиделся на Кремль за дорогие кредиты
28 февраля 2019, 16:54
Германия прислушивается к Украине: Эксперт об осужденном племяннике Киселева
Загрузка...
01 марта 2019, 12:24
"Так за попы щипать начнет": после выходок Порошенко в Сети гадают, что дальше в его предвыборной программе
01 марта 2019, 12:24
50 тонн золота под покровом ночи: Американцы уезжают из Сирии не с пустыми руками
28 февраля 2019, 13:39
"NASA будет изучать их инопланетное мышление": Коротченко назвал троллингом планы США привлечь Украину к лунной программе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
25 февраля 2019, 04:24
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.