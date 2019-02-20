"Живы": Спасатели обнаружили двух летчиков с рухнувшего в море японского истребителя

Экипаж, рухнувшего в море, истребителя-бомбардировщика F-2 жив, сообщает агентство Kyodo.

Спасатели обнаружили обоих летчиков ВВС Японии.

Накануне из самолет пропал с радаров над морем у западной префектуры Ямагути.

По данным СМИ, оба катапультирующихся находятся в сознании. Поиски самого борта продолжаются в японском море.



F-2 вылетел с базы Цуики в префектуре Фукуока на учебный полет, после чего пропал.

F-2 поступил на вооружение ВВС Японии в 2000 году.