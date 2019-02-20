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"Живы": Спасатели обнаружили двух летчиков с рухнувшего в море японского истребителя

20 февраля 2019, 07:24  •  111 • В мире
Информационное агенство Kyodo сообщило: "Два летчика живы". Спасатели теперь занимаются поиском истребителя F-2, упавшего в Японское море.
Экипаж, рухнувшего в море, истребителя-бомбардировщика F-2 жив, сообщает агентство Kyodo.
Спасатели обнаружили обоих летчиков ВВС Японии.
Накануне из самолет пропал с радаров над морем у западной префектуры Ямагути.
По данным СМИ, оба катапультирующихся находятся в сознании. Поиски самого борта продолжаются в японском море.

F-2 вылетел с базы Цуики в префектуре Фукуока на учебный полет, после чего пропал.
F-2 поступил на вооружение ВВС Японии в 2000 году.

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