|
"Жест доброй воли": Пакистан отдал Индии захваченного пилота и посоветовал Нью-Дели уняться
01 марта 2019, 18:54 • 73 • В мире
Посол Пакистана в России назвал жестом доброй воли освобождение индийского пилота. Как отметил дипломат Кази Халилулла, Исламабад не выставлял Нью-Дели никаких условий для освобождения. Индии следует оценить данный поступок и уняться. Как подчеркнул посол, Пакистан является миролюбивой страной.
В Пакистане решили показать жест доброй воли, освободив захваченного индийского пилота. Исламабад не вел переговоров с Нью-Дели перед принятием решения о возвращении на родину летчика. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал посол Пакистана в России Кази Халилулла.
Как заметил дипломат, премьер-министр Имран Хан, заявивший о намерении отдать индийской стороне пилота, озвучил решение об освобождении пилота накануне.
"Это еще раз показывает, что Пакистан — миролюбивая страна, которая не желает дальнейшей эскалации конфликта", - подчеркнул он, указав, что Индия отказалась от конструктивного диалога, хотя власти страны пытались связаться с иностранными коллегами.
Кази Халилулла также добавил, что Нью-Дели не следует обвинять Пакистан в произошедшем ранее теракте в Кашмире, который спровоцировал авиаудары индийской авиации.
"Несправедливо обвинять Пакистан после каждой такой атаки. Нужны доказательства, которые Дели не предоставляет", - подчеркнул он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2019, 08:24
|
28 февраля 2019, 00:39
|
27 февраля 2019, 05:09
|
23 февраля 2019, 18:09
|
24 февраля 2019, 04:12
|
25 февраля 2019, 01:09
|
23 февраля 2019, 19:54