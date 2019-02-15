"Жаль, закончилась регистрация кандидатов в президенты Украины": Фейк о смерти Скабеевой оказался в топе соцсетей Незалежной

Российская журналистка Ольга Скабеева отреагировала на слухи о жутком ДТП со своим участием, которые оказались в топе украинских соцсетей за сутки. "Жаль, что закончилась регистрация кандидатов (на выборы президента Украины)", - написала Скабеева о своей популярности в Незалежной.

Украинские СМИ запустили фейк о "жутком ДТП", в котором якобы погибла ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Новость попала на вершину топа украинских соцсетей за сутки. Журналистка с иронией прокомментировала такую популярность на Украине.

"Популярность - это когда фейк об аварии с твоим участием в топе украинских соцсетей за сутки. Жаль, что закончилась регистрация кандидатов (в президенты Украины)", - написала Скабеева на своей странице в Instagram.

В качестве подтверждения своих слов она опубликовала скриншот сайта MediaMetrics, который собирает самые популярные новости в интернете, а затем расставляет их в соответствии с их популярностью. На скриншоте можно чётко разглядеть, что новость о "смерти Скабеевой" находится на самой вершине рейтинга.

Напомним, что российская журналистка недавно подверглась нападению со стороны двух украинцев в ПАСЕ. Первый - украинский журналист Сергей Сидоренко. Второй - депутат Верховной рады Борислав Берёза. Оба по очереди толкнули Скабееву прямо перед объективами телекамер.