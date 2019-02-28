"Заявления Коэна — полная фикция": Сокурсник Трампа рассказал, каким был в школе американский лидер

Сокурсник Дональда Трампа Джек Серафин рассказал, что будущего американского лидера в школе все любили и уважали, а "заявления Коэна — полная фикция", звучащая из уст человека, готовящегося отправиться в тюрьму за вранье людям, о которых он сейчас говорит такие провокационные вещи.

Сокурсник Дональда Трампа в Военной академии Джек Серафин прокомментировал заявление бывшего адвоката американского президента Майкла Коэна, в котором юрист рассказал, что вынужден был писать письма с угрозами руководству школ, в которых учился Трамп, и требованиями не публиковать никакой информации об оценках лидера США. Серафин отметил, что в средней школе Дональд Трамп был хулиганом, а потом стал хорошим студентом, которого все любили. Был он также, по словам его сокурсника, и хорошим спортсменом, играл в бейсбол и получал даже приглашения от профессиональных команд.

Трамп, по воспоминаниям Серафина, получил даже звание "дамского угодника", которое обычно давалось просто любимому студенту, потому что девушки с ними в школе не учились.

"Что касается сенсационных заявлений Майкла Коэна, я чувствую, что ему нельзя доверять", - заявил Серафин, напомнив, что Коэн в скором времени сядет в тюрьму за ложь людям, о которых он сейчас делает такие провокационные заявления. "Эти заявления Коэна — полная фикция", - констатировал сокурсник нынешнего американского президента в беседе с корреспондентом "360", подчеркнув, что в тех учебных заведениях, где он учился вместе с Трампом, будущего лидера США везде уважали.

По мнению британского журналиста Джона Уайта, Коэн, как человек, который был в близком окружении Трампа, сейчас всячески старается ему навредить, вытаскивая скелеты из шкафа. "Это просто находка для многих врагов Трампа в Вашингтоне", - отметил Уайт.