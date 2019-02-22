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"Заявление Климкина — гнусная ложь": Политолог констатировал, что Крым не становился "более украинским"

22 февраля 2019, 01:39  •  74 • Политика
Политолог Иван Мезюхо не согласился с главой МИД Украины о том, что за последние пять лет Крым стал "более украинским". "Заявление Климкина — гнусная ложь", - отметил эксперт.
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал высказывание главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что за последние пять лет Крым стал "более украинским", чем был до присоединения к России. Эксперт отметил, что слова украинского министра — это гнусная ложь, поскольку за последние годы число сторонников российского выбора среди жителей Украины увеличилось, и если бы сейчас провели новый референдум, то он наглядно доказал бы это.
Киев, по словам эксперта, в свое время приложил максимум усилий, чтобы Крымский полуостров так и не стал Украиной, хотя он пребывал в ее составе целых 60 лет. "Спустя пять лет после событий "Крымской весны" крымчане остаются верными своему российскому выбору", - заявил Мезюхо в беседе с корреспондентом "Невских новостей", добавив, что за последние пять лет в регионе произошли положительные изменения в социально-экономической сфере, и в целом это время можно назвать для Крыма успешным.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек согласился с экспертом, назвав высказывание Павла Климкина показателем "политического и объективного невежества".

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