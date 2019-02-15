Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поймали на слове: "Российских войск на территории Украины нет!"
«Мир сегодня идёт вразнос»: какие вопросы будут обсуждаться на конференции по бе...
Встреча глав трех государств в Сочи поможет вернуть мир в Идлибе — эксперты
Кремль готовится продать Курилы?
Главная / Политика

"Заставят жить по-людски": Российский псевдоисторик Шехтман мечтает об американской оккупации РФ. Гаспарян: "Ага, как Ирак"

15 февраля 2019, 13:39  •  175 • Политика
Псевдоисторик Павел Шехтман опубликовал материал, где сформулировал свои идеи о том, что исключительно американская оккупация научит Россию жить по-человечески. Историк Армен Гаспарян ответил ему: "Ага, как Ирак".
Псевдоисторик Павел Шехтман, сбежавший из России на Украину из-за открытого на него уголовного дела по разжиганию ненависти в Сети, отличился очередным опусом. Он выпустил материал, где утверждает, что исключительно американская оккупация научит Россию жить по-человечески, иначе страна "обречена". Свои слова он подкрепляет следующим примером. Во время Второй мировой войны США и Великобритания "оккупировали" Германию и Японию, чтобы силой заставить "жить по-людски". И теперь Шехтман ждет, когда же Америка научит жить по-людски и граждан российского государства.
По мнению историка и публициста Армена Гаспаряна, "хайповый" историк, скорее всего, даже просто не знает значения слова "оккупация", тем более рассуждать, как она может быть спасительной.
Гаспарян подмечает, что эта "гениальная идея" Шехтман даже не является оригинальной, это плагиат. Такие размышления появились у некоторых диссидентов еще во времена железного занавеса.
Гаспарян также указал на то, как американская оккупация содействует улучшению жизни на Ближнем Востоке: в Ираке, Сирии, Афганистане.
Материал опубликован Свободной Прессой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


175
Источник
Похожие новости
15 февраля 2019, 13:39
"Мы видели смерть. Но и жизнь": В годовщину вывода войск Лев Лещенко напомнил о замалчиваемой стороне афганской войны
15 февраля 2019, 13:39
"Путин накормил "Новичком": Из соцсетей пропал продюсер Би-би-си, назвавший ролик о химатаке в Сирии постановкой
14 февраля 2019, 18:09
Путин заявил о соблюдении перемирия в Сирии и призвал наладить работу конституционного комитета
Загрузка...
14 февраля 2019, 21:24
Порошенко хочет напугать Россию своим «Кентавром»
15 февраля 2019, 03:54
Петрова и Васечкина заменили Трус, Балбес и Бывалый: Bellingcat высмеяли за статью о третьем отравителе Скрипалей - фото
15 февраля 2019, 10:24
Евроскептики вновь взяли верх - Мэй провалила голосование по Брекситу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2019, 10:24
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко после возвращения из Украины: «Отвыкаю от постоянной слежки»
08 февраля 2019, 22:09
«Освободить от должности»: Путин уволил девять генералов силовых ведомств
10 февраля 2019, 23:09
"И кто из этих мужиков "гневные матери"?": Соловьев отреагировал на "Марши материнского гнева"
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший двери перед лжеепископом "новой церкви" Украины
11 февраля 2019, 08:54
Каратели ВСУ снимали c БПЛА смертельное попадание 122 мм снаряда в четырех защитников Донбасса — источник
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.