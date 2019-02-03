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"Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны": Эстония снова потребовала от России компенсацию за "оккупацию"

03 февраля 2019, 09:09  •  394 • Политика
Эстония вновь требует от России как от преемницы Советского Союза выплатить компенсацию странам Прибалтики за ущерб, нанесенный в период, который там называют "советской оккупацией". Этот вопрос Литва, Латвия и Эстония поднимают регулярно с 2015 года. "Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны", - пишут пользователи в соцсети, критикуя своих политиков.
Политологи неоднократно указывали на то, что именно благодаря СССР в те годы в Прибалтике начали строиться заводы, возрождаться экономика после Второй Мировой войны и начал подниматься, наконец, уровень жизни граждан.
Впрочем, спустя время, эстонцы предпочитают это забыть. А все заслуги российской стороны тех лет пытаются превратить в "оккупацию". Люди преклонного возраста отмечают, что тогда, когда Эстония была в составе СССР, у людей было светлое будущее — бесплатные медицина и обучение. Гарантированная работа. Зато сейчас всего этого нет, а молодежь стремится как можно быстрее покинуть Прибалтику.
"Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны", - пишут пользователи в соцсетях, критикуя высказывания властей.
Несмотря на это эстонские политики, которые стремятся подпеть Западу, не упускают возможность поднять уже изрядно потрёпанную и не новую тему: мол, Россия должна заплатить за "оккупацию".
На сегодняшний день этот вопрос затронул министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам Рейнсалу, Россия должна возместить причиненный ею ущерб.
"Советский Союз оккупировал Эстонию, а его правопреемница Россия должна это признать, - цитирует Рейнсалу Eesti Paevaleht. - По факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".

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