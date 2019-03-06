"За деньги маму продадут": Пономарёв и Бабченко раскритиковали Google за исправленную ошибку на карте Крыма

Компания Google накануне официально объявила об исправлении ошибку в отображении Крыма на своих сервисах, на которую обратили внимание депутаты Госдумы. В официальном сообщении по поводу обновления Google Maps было указано, что ранее "некоторая часть пользователей видела неверную информацию".

Российский оппозиционер Илья Пономарёв с Украины пожаловался в Фейсбуке на "позорище", которым он считает исправление очевидной ошибки. "За деньги маму родную продадут", - пишет он об американском картографическом сервисе, призывая МИД Украины вмешаться.

Пономарёв также признался, что все свои гаджеты настаивает так, чтобы они показывали "весь мир с топонимами по-украински".

К обсуждению присоединился и скандально известный журналист Аркадий Бабченко, который ранее попросил в Фейсбуке не называть его "известным российским журналистом". "Я больше не российский журналист. Я - антироссийский журналист", - откровенно признал он.