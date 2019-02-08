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"Японские" Курилы заставили Токио замолчать: Правительство воздержалось от ответа

08 февраля 2019, 09:24  •  171 • Политика
"Японские" Курилы внезапно заставили официальный Токио замолчать. Японское правительство воздержалось от ответа на вопрос местного депутата о том, являются ли острова исконной территорией страны.
Вопрос о принадлежности Курильских остров вызывает в Японии немало споров. На этот раз вопрос местного депутата верхней палаты парламента Хироюки Кониси о "японских" Курилах и вовсе заставил официальный Токио замолчать.
Телеканал NHK сообщает, что японское правительство воздержалось от ответа на депутатский вопрос о том, являются ли острова исконной территорией страны.
"Существует опасность, что это может навредить будущему переговоров с российским правительством", - так объяснило свой отказ правительство.
Напомним, что в соответствии с Сан-Францисской декларацией 1951 года Япония добровольно отказалась от любых претензий на Курильские острова и южный Сахалин, отошедшие к России по итогам Второй мировой войны.
Токио настаивает на передаче четырех Курильских островов, Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, однако Москва напоминает, что по итогам Второй мировой войны эти территории вошли в состав СССР, а значит, имеют российский суверенитет. И вопрос о передаче островов закрыт.

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