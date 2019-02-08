"Японские" Курилы заставили Токио замолчать: Правительство воздержалось от ответа

"Японские" Курилы внезапно заставили официальный Токио замолчать. Японское правительство воздержалось от ответа на вопрос местного депутата о том, являются ли острова исконной территорией страны.

Вопрос о принадлежности Курильских остров вызывает в Японии немало споров. На этот раз вопрос местного депутата верхней палаты парламента Хироюки Кониси о "японских" Курилах и вовсе заставил официальный Токио замолчать.

Телеканал NHK сообщает, что японское правительство воздержалось от ответа на депутатский вопрос о том, являются ли острова исконной территорией страны.

"Существует опасность, что это может навредить будущему переговоров с российским правительством", - так объяснило свой отказ правительство.

Напомним, что в соответствии с Сан-Францисской декларацией 1951 года Япония добровольно отказалась от любых претензий на Курильские острова и южный Сахалин, отошедшие к России по итогам Второй мировой войны.

Токио настаивает на передаче четырех Курильских островов, Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, однако Москва напоминает, что по итогам Второй мировой войны эти территории вошли в состав СССР, а значит, имеют российский суверенитет. И вопрос о передаче островов закрыт.