"Я впервые об этом слышу": Болгарский бизнесмен удивился своей причастности к делу Скрипалей

Болгарские правоохранители заявили, что группа британских следователей якобы заинтересовалась попыткой отравления в 2015 году бизнесмена Эмилияна Гебрева в связи с расследованием дела Скрипалей. Когда газета Guardian обратилась за комментарием к самому болгарскому предпринимателю, он оказался очень удивлён, что как-то причастен к этой истории. "Я впервые об этом слышу", - сказал он.

Как сообщают "Дни.ру", ранее британские СМИ заявили, что в деле Скрипалей может быть третий "отравитель". Они настаивают, что он путешествовал по миру по поддельному паспорту, выданному на имя Сергея Федотова.

Утверждается, что ранее Федотов посещал Болгарию, где якобы мог быть причастен к попытке отравления бизнесмена Эмилияна Гебрева. При этом в покушении якобы использовалось вещество, похожее или аналогичное по свойству "Новичку" из Солсбери.

Гебрев, как оказалось, не в курсе, что его персоной интересуются британские следователи.

"Какая ещё группа британских следователей? Я впервые об этом слышу. Со мной никто не связывался", - заявил он связавшемуся с ним корреспонденту The Guardian.