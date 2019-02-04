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"Я солдат на маршала не меняю": Пригожин подтвердил факт встречи с Навальным в Петербурге
04 февраля 2019, 20:54 • 311 • Политика
Компания "Конкорд" официально подтвердила журналистам информацию о встрече блогера Алексея Навального и предпринимателя Евгения Пригожина в Петербурге. "Я солдат на маршала не меняю", - заявил бизнесмен в ответ на абсурдные предложения блогера.
Блогер Алексей Навальный действительно встретился в Санкт-Петербурге с предпринимателем Евгением Пригожиным. Информацию об этом журналистам подтвердила пресс-служба бизнесмена.
Напомним, 3 февраля в соцсетях были опубликованы фотографии, которые якобы были сделаны 2 февраля у отеля Sokos. На них можно увидеть людей, похожих на Алексея Навального и Евгения Пригожина.
Отметим, что Навальный действительно приезжал в Петербург на встречу со своими сторонниками. Но его представители опровергли информацию о переговорах. Сам блогер считает инцидент частью "информационной войны".
Непосредственно "Русская служба Би-би-си" связалась с компанией "Конкорд", контролируемой Пригожиным, в которой журналистам подтвердили факт встречи. Одной из тем диалога стало предложение Алексея Навального прекратить нападки на предпринимателя по теме школьного питания в обмен на лояльность на муниципальных выборах в Петербурге команде блогера.
«Евгений Викторович ответил ему: "Я солдат на маршала не меняю", - указано в заявлении.
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