Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" ...
Пoджoпники Пeтиным шecтepкaм
«Плата за лояльность»: как США запугивают Германию «российской угрозой»
Кортики наголо: Порошенко повысил задержанных в России моряков
Главная / Политика

"Я обычно работаю, а не расслабляюсь": Трамп отмахнулся от обвинений в лености

11 февраля 2019, 02:24  •  48 • Политика
Президент Дональд Трамп ответил на появившиеся на страницах американских СМИ обвинений в лености и том, что он якобы мало работает. По словам самого хозяина Белого дома, его рабочий день длится дольше, чем у многих его предшественников. "... я обычно работаю, а не расслабляюсь", - написал Трамп в Twitter.
Напомним, что ранее интернет-издание Axios опубликовало рабочее расписание Трампа за три месяца. В нем очень часто встречалась формулировка "работа с документами", чье содержание не раскрывалось.
Информресурс предположил, что, возможно, в эти часы Трамп просто ничего не делает. Согласно самому 45-му президенту США, подобные инсинуации не могут быть дальше от правды.
"Когда используется термин "работа с документами", я обычно работаю, а не расслабляюсь. Вообще-то я, наверное, работаю больше часов, чем почти все прошлые (американские) президенты", - написал Трамп в Twitter.
Далее он пояснил свою мысль, заявив, что, когда он принял президентские полномочия, в стране и за ее пределами царил беспорядок. У него просто не было выбора, резюмирует Трамп, кроме как работать по долгу.
The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


48
Источник
Похожие новости
10 февраля 2019, 19:54
Порошенко заблаговременно обвинил Россию во "вмешательстве" в выборы на Украине
10 февраля 2019, 13:24
В торговой войне США и Китая победили русские? CNN уличил Трампа в поддержке российской рыбы
10 февраля 2019, 23:09
"Утрется, ему не привыкать": Соловьев напомнил, что именно Чубайс должен был сделать экономику России энергоэффективной
Загрузка...
10 февраля 2019, 19:54
"США продавят Европу": Эксперт считает неизбежным появление в Европе американских ракет, направленных на Россию
10 февраля 2019, 23:09
"И кто из этих мужиков "гневные матери"?": Соловьев отреагировал на "Марши материнского гнева"
10 февраля 2019, 19:54
За запугивание украинцев погранслужбе Незалежной напомнили про обещание агента "Лолита"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные катера", заявил командующий ООС
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
07 февраля 2019, 10:24
«Убийства совершали осознанно и с удовольствием»: как пособники фашистов стали героями современной Эстонии
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.