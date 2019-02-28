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"Я невиправний оптимист и абсолютно переконаний": "Трезвеннику" Порошенко в соцсетях напомнили о его пьяных откровениях

28 февраля 2019, 16:54  •  200 • Политика
Украинский президент Петр Порошенко, который накануне выборов попытался представить себя "трезвенником", насмешил пользователей соцсетей. Ему напомнили про его пьяные откровения, в том числе попытку выговорить на официальном мероприятии фразу "Я невиправний оптимист и абсолютно переконаний".
Президент Петр Порошенко, судя по всему, решил за месяц до выборов исправить свою репутацию неисправимого алкоголика. Он заявил, что является непьющим трезвенником. "Я не пью и вам не советую", - поделился украинский лидер.
Данное заявление президент Украины сделал на встрече с представителями общественности. Тем самым Порошенко насмешил пользователей соцсетей, которые припомнили множество видеодоказательств его пьяных откровений.
Так, одним из хитов интернета является ролик "Сборник Пьяный Порошенко", который начинается с попытки украинского политика выговорить фразу "Я невиправний оптимист и абсолютно переконаний".
и немедленно показал пример! https://t.co/3zdmkiMaSV
— худая панда (@glenn1660) February 28, 2019

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