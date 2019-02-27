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"Я не пью и вам не советую": Порошенко причислил себя к трезвенникам

27 февраля 2019, 01:54  •  93 • Политика
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является непьющим трезвенником. "Я не пью и вам не советую", - отметил он.
Данное заявление президент Украины сделал на встрече с представителями общественности в ответ на непонравившуюся ему реплику, касающуюся видеоблогера Анатолия Шария. Так, когда из толпы его спросили, когда он прекратит преследование журналиста, Порошенко предположил, что обратившаяся к нему женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.
"Когда приходите на встречу с президентом, не нужно употреблять алкогольные напитки", - сказал глава украинского государства. После этого, выдержав небольшую паузу, он и добавил: "Я не пью и вам не советую".
Отметим, что самые разные политики и представители общественности ранее обвиняли президента Украины в пристрастии к алкогольным напиткам. Даже экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который в одном из своих прошлогодних интервью отрицал факт излишней тяги Порошенко к спиртному, отметил, что тот любит иностранные вина.
Видеоролик с комментарием Порошенко выложил на своём канале YouTube сам Шарий.

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