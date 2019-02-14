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"Я не лгу": В службу спасения США поступил звонок об отдыхающем в пустом доме тигре

14 февраля 2019, 08:24  •  24 • В мире
Компания американцев обнаружила в пустом доме огромного хищника. Позвонившая в службу спасения женщина прокомментировала свое сообщения диспетчеру: "Я не лгу".
В Хьюстоне американка позвонила в диспетчерскую службу и заявила, что нашла в пустом доме отдыхающего на сене тигра в клетке. Женщина прошептала диспетчеру: "Я не лгу". Об этом сообщает AP.
После этого служба спасения животных нашла хищника. Он и вправду отдыхал на лежанке в клетке, которую, по их словам, можно было ему легко открыть. Животное не было худое и на момент обнаружения было сытым.
Нашли тигра компания людей, которые хотели в потаенном месте покурить марихуану, поэтому залезли в пустовавший дом.

Вес обнаруженного хищника 159 кг.
Как сообщили следователи, у них есть сведения о том, кто владел тигром.
Животное было направлено в приют в Техасе и получило кличку Тайсон.
A woman who called Houston's non-emergency dispatch line after discovering a tiger inside a cage at an abandoned home told the shocked dispatcher: "I'm not lying." https://t.co/6JguGEVcJi #odd
— AP Oddities (@AP_Oddities) 13 февраля 2019 г.

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