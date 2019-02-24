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"Я ими просто горжусь": Мать участниц украинского отбора на Евровидение оценила их позицию по Крыму
24 февраля 2019, 21:54 • 140 • Политика
Мать сестёр Анны и Марии Опанасюк - певиц из дуэта Anna Maria, участвовавших в украинском отборе на Евровидение-2019, - прокомментировала их позицию по Крыму. Напомним, что в интервью одному из местных телеканалов девушки отказались назвать полуостров украинской территорией. Лариса Опанасюк подчеркнула, что любит своих детей, какую бы позицию те ни занимали. "Я ими просто горжусь..." - сказала мать девушек.
Скандал вокруг певиц Анны и Марии Опанасюк разгорелся в эту пятницу. Разгорелся он после того, как в своём интервью исполнительницы отказались высказываться в поддержку официальной позиции украинских властей о том, что Крым был якобы "оккупирован" российскими войсками.
Певицы стали объектом активной критики со стороны многих представителей украинской общественности. Во время финала отбора на Евровидение ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности Крыма даже довели девушек до слёз.
Мать исполнительниц, впрочем, заявила, что их позицию по части государственной принадлежности Крыма разделяют многие другие жители Украины, не говоря уже о жителях самого полуострова.
"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили - очень открыто и по-честному, так, как они думают, и так, как думают многие в Крыму и на Украине", - сказала Лариса Опанасюк.
Свой комментарий она предоставила телеканалу РЕН ТВ.
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