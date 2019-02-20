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"Я говорю о нём нелицеприятные вещи": Гордон рассказал об обиде Порошенко

20 февраля 2019, 04:09  •  75 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал об отношениях с президентом собственной страны Петром Порошенко. Как оказалось, глава Украины часто оказывается обижен на журналиста. "Я говорю о нём нелицеприятные вещи на украинских телеканалах", — пояснил Гордон.
Вообще, отметил журналист, люди, приближенные к украинскому лидеру, просили его не говорить о Петре Порошенко ничего. Данному правилу Гордон, по его собственному признанию, следует, когда он на территории других государств.
Так, Дмитрий Гордон уверен, что рассуждать о достоинствах своего президента "нелогично и неэтично", когда ты находишься в другой стране. Отметим, что свою позицию по данному вопросу журналист заявил во время интервью для блогера Юрия Дудя.
"У меня к нему есть много претензий, которые я высказываю, в том числе ему лично. У нас непростые отношения, он на меня часто обижается. Я говорю о нём нелицеприятные вещи на украинских телеканалах", — сказал Дмитрий Гордон.
Подробней с интервью журналиста вы может ознакомиться на канале Дудя на видеохостинге YouTube.

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