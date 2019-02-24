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"Я долго терпел": Президент Венесуэлы Мадуро разорвал отношения с Колумбией

24 февраля 2019, 02:24  •  77 • Политика
Венесуэла разорвала дипотношения с Колумбией после попытки прорыва границы грузовиков с "гумпомощью" США. "Я долго терпел ради колумбийского народа", - сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о том, что официально разрывает дипломатические отношения с Колумбией после того, как грузовики с "гумпомощью" США попытались прорваться через границу. Заявление прозвучало во время субботнего выступления главы страны перед своими сторонниками в Каракасе 23 февраля.
Мадуро отметил, что достаточно долго терпел происходящее ради жителей Колумбии, которые проживают в Венесуэле. Однако терпению пришел конец. Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией, подчеркнул президент на выступлении.
"Я долго терпел ради колумбийского народа, который живет среди нас... Я принял решение разорвать все дипломатические и политические отношения с Колумбией", - сказал Мадуро.
Он добавил, что считает президента Колумбии "дьяволом во плоти".
Напомним, что в этот же день 23 февраля четыре грузовика с "гумпомощью" США попытались прорваться в Венесуэлу через границу с Колумбией, но были встречены полицией и слезоточивым газом. Власти Венесуэлы ясно дали понять, что никакой помощи от США стране не нужно.

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