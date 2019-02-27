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"Выгодно только США": Военный эксперт не исключил ядерной войны в результате конфликта Индии и Пакистана

27 февраля 2019, 14:54  •  179 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков назвал единственную страну, которой выгоден обострившийся военный конфликт Индии и Пакистана. По его мнению, это "выгодно только США". При этом он не исключил ядерной войны в результате обострения ситуации в регионе. "Наихудший сценарий - обмен ядерными ударами", - считает эксперт.
Ранее стало известно о том, что между Индией и Пакистаном обострился военный конфликт. В результате - несколько сбитых самолетов. Но если конфликт не погасить сейчас, как полагает военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, то потом уже может быть поздно.
В беседе с Царьградом он не исключил ядерной войны в результате обострения конфликта в регионе.
"Наихудший сценарий - обмен ядерными ударами", - считает эксперт и отмечает, что "любая провокация, в том числе и инспирированная со стороны США, которую они, конечно же, будут отрицать, может привести вот к такому развитию конфликта".
В результате все это рискует, по словам военного эксперта, обернуться "величайшей трагедией".
"Индия - это густонаселенная страна, как и Пакистан, - поясняет собеседник Царьграда. - И понятное дело, что ни той, ни другой стране война эта вообще не нужна".
Зато, по мнению Леонкова, это "выгодно только США".
"Единственная страна, которая заинтересована в развитии этого конфликта, - это Соединенные Штаты Америки, - уверен военный эксперт. - Потому что Пакистан сейчас остался единственным "коридором", по которому США осуществляют логистическое снабжение своей группировки, которая находится в Афганистане".
Он напомнил, что сейчас в Афганистане находится порядка "11 тысяч штыков ИГИЛовских боевиков" (ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация). При этом отмечает, что боевики были замечены уже и на севере Пакистана.
"То есть Америка сейчас пытается через Пакистан оказать сильнейшее влияние на Иран, Индию и Китай", - резюмирует эксперт, напоминая также, что на территории Пакистана находятся военные базы Китая.
У собеседника Царьграда нет сомнения в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, который наблюдается сейчас, явно спровоцирован.
"То, что сейчас творится в этом регионе, - это спровоцированная вещь, конфликт, который может сейчас пойти по наихудшему сценарию", - предполагает Леонков, поясняя также, что "пока есть все возможности, чтобы его как бы загасить в зачатке".

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