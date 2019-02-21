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"Вы просто французский не знаете": Пушков осадил "диванного" критика за невежество

21 февраля 2019, 12:39  •  150 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал у себя в соцсети спор французского философа с министром по делам равенства, чем вызвал возмущение "диванного" критика, не разобравшегося в сути вопроса и посчитавшего, что речь идет о самом политике. "Вы просто французский не знаете", - осадил комментатора за невежество Пушков.
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков регулярно размещает у себя в Twitter посты на иностранном языке. Но, оказалось, что доступны они для понимания далеко не всем. На этот раз, твит сенатора, прокомментировавшего спор французского философа Алена Финкелькраута с министром по делам равенства Марлен Скиаппа, вызвал возмущение "диванного" критика.
"Интересны реакции Финкелькраута против носителей примитивных и чисто идеологических понятий", - написал сенатор (в переводе с французского на русский).
"Только ещё новостей о Пушкове не французском не хватало", - пишет @Russia_calls, явно не разобравшись в сути вопроса и решив, что речь идет о самом политике.
Пушков осадил "диванного" критика за невежество, напомнив, что вообще новости есть, просто комментатор не владеет языком.
"Они есть, - ответил Пушков на "критику". - Вы просто французский не знаете".
Только ещё новостей о Пушкове не французском не хваталоhttps://t.co/8JIbw0kzsF
— La Russie parle (@Russia_calls) 20 февраля 2019 г.

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