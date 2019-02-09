"Вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!": Скабеева объяснила украинцу, почему Россия не пошлет наблюдателей

Ольга Скабеева объяснила украинскому общественному деятелю Гордею Белову, почему Россия отказалась посылать своих наблюдателей на президентские выборы. "Потому что вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!" - отметила телеведущая.

Украинский общественный деятель Гордей Белов в эфире телепрограммы Ольги Скабеевой "60 минут" пояснил, что избирательные участки в России Киев перенес в Грузию, Финляндию и Казахстан якобы из соображений безопасности, заботясь о своих гражданах.

Гости студии были возмущены подобной формулировкой, отметив, что мало кто из граждан Украины, проживающих на территории России, сможет поехать в другие страны для того, что бы отдать свой голос на президентских выборах. Это, по мнению гостей студии, грубо нарушает права украинцев, передает информагентство Nation News.

Ведущая программы Ольга Скабеева поинтересовалась у украинского общественника, почему их власть пытается решить за население, где им безопасно, а где нет. "Почему вы запрещаете голосовать украинцам, живущим в России, ведь они уже приняли для себя решение, что в России им безопасно?" — спросила телеведущая.

Белов пытался возразить Скабеевой, объясняя, что Украина намерена пожертвовать удобством людей ради их безопасности, и задав контрвопрос, почему Россия все-таки отказалась слать своих наблюдателей, на что ведущая резко ответила: "Потому что вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!"