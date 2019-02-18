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"Всё время уговаривают не покупать С-400": Эрдоган рассказал о двойных стандартах США

18 февраля 2019, 22:54  •  62 • Политика
США всё время уговаривают Турцию отказаться от С-400, пожаловался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил о наличии С-300 у Греции, к которой никаких вопросов нет. "Всё время уговаривают не покупать С-400", - отметил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что США постоянно отговаривают его от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Информация прозвучала во время выступления турецкого лидера в городе Бурдур.
Эрдоган отмечает, что ему не понятно, с чего вдруг Турция должна отказываться от С-400. Президент подчеркнул, что страна имеет права использовать различные системы на своё усмотрение. Глава Турции напомнил, что у соседней Греции имеются российские С-300, но никаких вопросов у США к этому нет.
Ранее турецкий лидер выступил с критикой в адрес НАТО. Эрдогана возмутило то, что Альянс предоставляет оружие террористам, но отказывается продать его Турции.
"Нас (США) всё время уговаривают, чтобы мы отказались от С-400. Но почему мы должны отказаться?" - цитирует РИА Новости главу государства.

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