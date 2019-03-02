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"Вся любовь к России построена на деньгах": В Сети сравнили не признавшего Абхазию Лукашенко и "стойкого" Эрдогана

02 марта 2019, 11:09  •  31 • Политика
В Сети противопоставили президенту Белоруссии Александру Лукашенко, не признавшему в 2008 году Абхазию, испугавшись санкций Запада, "стойкого" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, ради российских С-400 готового терпеть рестрикции США. "Кто честнее к России?" - сравнили в Сети двух лидеров. "Вся любовь к России построена на деньгах", - считают многие интернет-пользователи, отметив, что в этом случае "каждый сам за себя".
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, не признавший в 2008 году независимость Абхазии, как об этом просила Россия, заявил, что "был готов" подписать. Но вынужден был отказаться, по сути испугавшись маячивших впереди за этот поступок санкций Запада. Проблема заключалась в том, что экс-генсек НАТО Хавьер Солана фактически угрожал Минску введением рестрикций. При этом, как пояснил Лукашенко, российская сторона не дала Белоруссии гарантий покрытия убытков.
В Сети белорусскому лидеру противопоставили его "стойкого" турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, ради российских ЗРК С-400 готового терпеть санкции США.
"Лукашенко, вроде союзник, ближайший, требовал деньги за признание Абхазии. Эрдоган, вроде враг, недавний, посылает США и готов терпеть санкции за С-400, - сравнили интернет-пользователи. - Кто честнее к России?"
В результате оба лидера вызвали жаркие споры в Сети. Абсолютное большинство указывало на то, что "вся любовь к России построена на деньгах", и в этом случае "каждый сам за себя".
"Честность в политике - относительное понятие", - считает Evicancom.
"Никто. Каждый за и для себя", - пишет Татьяна.
"Никто. Своя рубаха ближе к телу. Каждый поступает, как выгодно именно ему", - поддержал ее Александр Е.
"Это и есть новый образ человека: вроде свой, но не друг; вроде враг, но за нас. Пока спим", - Эд.
Но нашлось немало и тех, кто припомнил Эрдогану его "ошибки" по отношению к России, в том числе и гибель наших офицеров.
"‏На счету Эрдогана жизни наших офицеров и боязнь получить "звездюлей" от наших военных в Сирии, - поясняет typical russian. - На территории Беларуси - если правильно представляю - две наших военных части и ряд промышленных предприятий, которые работают на российскую оборонку. Вот и смотрите, считайте".
"Не путай теплое с мягким, - посоветовал Ababol Mudanzas. - Эрдоган просто не тупой. Ему показали наглядно, что западные "друзья" держат их за папуасов, и на их поддержку можно рассчитывать только тогда, когда Штатам это выгодно. А пляжи и помидоры продавать надо, по-любому. К тому же покушение он не забыл".
"Эрдоган наш истребитель сбил, и посла убили именно в Турции, и в Сирии он явно не совсем союзник, - считает Andrew Kuznetsov. - Насчет "честнее" - некорректная постановка. Вопрос выгоды. Плюс основные деньги на курортах Турции оставляют граждане России".
"У Лукашенко вся любовь к России построена на деньгах. Кормишь - хороший", - уверена Ирина Шмелёва.
А пользователь под именем Илюша вступился за белорусского батьку.
"Выдохлась разведка, совсем поехала. Уже за турок топит, которая с нами в Сирии воевала и наших летчиков сбила. Зато С-400 купит, баблишку принесёт. Хороший друг, он же баблишком ценен, верно? Без Лукашенко скакали бы белорусы с кастрюлями на головах за трусики и безвиз".
Лукашенко, вроде союзник, ближайший, требовал деньги за признание Абхазии...
Эрдоган, вроде враг, недавний, посылает США и готов терпеть санкции за С-400...
Кто честнее к России?
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 1 марта 2019 г.

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