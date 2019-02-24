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"Встретили слезоточивым газом": Силовики Венесуэлы остановили грузовики с "гумпомощью" США - СМИ

24 февраля 2019, 02:24  •  78 • Политика
Грузовики с "гуманитарной помощью" США и людьми на борту попытались проехать из Колумбии в Венесуэлу, но их "встретили слезоточивым газом", сообщает венесуэльское ТВ.
Четыре грузовика с "гуманитарной помощью" США и людьми попытались проехать из Колумбии в Венесуэлу, но были встречены слезоточивым газом. Об этом сообщает венесуэльское телевидение.
Самопровозглашенный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что грузовики с "гумпомощью" США всё-таки проехали из Колумбии в Венесуэлу. Официальные власти это отрицают. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне событий на границах страны заявил, что "управляет и продолжит управлять" страной. Тем временем на границе Венесуэлы и Бразилии в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 14 человек.
"Четыре грузовика с гуманитарной помощью и людьми на борту попытались проехать из Колумбии в Венесуэлу, но были встречены слезоточивым газом", - сообщает венесуэльское ТВ.
Судя по кадрам с границы между Венесуэлой и Колумбией, силовики пока контролируют ситуацию и не дают грузовикам и оппозиционерам прорвать кордон.
Напомним, ранее лжепрезидент Хуан Гуайдо назначил себя главнокомандующим Боливарианскими вооруженными силами и опубликовал от этого имени указ о разрешении въезда гуманитарной помощи на территорию страны. Свой указ он смог разместить только в профиле Twitter.
"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", - гласит текст приказа.
Политик также подписал соглашение о сотрудничестве с Королевством Нидерланды и Бразилией. Гуманитарная помощь стала очередным яблоком раздора между законным правительством и оппозицией. Сторонники самозванца Гуайдо хотят ввезти грузы из Колумбии и Бразилии. Правительство Венесуэлы настаивает, что будет принимать гумпомощь только в рамках международного права, куда не входят вышеупомянутые поставки.
В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что закрыл сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил аналогичных мер для Колумбии. Перед этим власти Венесуэлы закрыли воздушные и морские границы с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, входящими в состав Королевства Нидерланды. Сегодня стало известно, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией. А первый грузовик с гумпомощью сожгли на границе.

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