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"Все связано с недобросовестной конкуренцией": В Кремле посоветовали не обманываться по поводу "санкций из ада"

15 февраля 2019, 20:09  •  56 • В мире
В Кремле призвали не обманываться в вопросе антироссийских санкций США. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь о возможных новых рестрикциях относится к попыткам создать условия недобросовестной конкуренции. 13 февраля в американский Конгресс был внесен законопроект, предусматривающий введение "санкций из ада" в отношении РФ, как их назвали сами сенаторы.
В Кремле посоветовали не обманываться насчет "смягчения" позиций США по санкциям в отношении России. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в новом проекте явно видны "недружественные проявления".
Он указал, что сами санкции кодифицированные, а также на законодательном уровне требуют от президента США совершать ряд определенных действий.
"Что в них было прописано - всем хорошо известно, и это никуда не делось с повестки дня", - констатировал Песков.
При этом он обратил внимание, что речь же идет об американских законодателях, которые могут и не разбираться во всех нюансах.
"Не всегда мы можем понять, что ими руководит, какие цели они преследуют. Очевидно только одно: что речь идет, конечно, в том числе и о целях, скорее связанных с недобросовестной конкуренцией, попыткой недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, американской продукции", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
13 февраля в американский Конгресс был внесен законопроект, предусматривающий введение "санкций из ада" в отношении РФ, как их назвали сами сенаторы. Речь идет о возможных рестрикциях в отношении банковского и энергетического секторов РФ, а также против российского госдолга.

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