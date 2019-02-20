"Все слушают, видят и читают": Путин рассказал, как спецслужбы Запада используют интернет

Угроза отключения России от мирового интернета существует, так как предсказать действия других стран невозможно, однако это помешает западным спецслужбам следить за гражданами России. "Все слушают, видят и читают", - сказал президент России Владимир Путин, пояснив, как спецслужбы Запада используют интернет.

Такое заявление российский лидер сделал на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ. По его словам, он не может знать, что на уме у российских партнёров, но думает, что подобный шаг нанесёт колоссальный ущерб им самим.

Путин отметил, что отключение доступа к Сети негативно скажется на работе западных спецслужб. "Они же там сидят. Это же их изобретение. И всё слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию ", - пояснил он.