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"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
04 февраля 2019, 11:09 • 586 • Политика
В соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания - представители поместных церквей не явились, а немногие гости и вовсе слегли в больницу. "Все болезни были разными", - философски отмечают комментаторы.
В эти выходные игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем был госпитализирован в Киеве. Он должен был принять участие в интронизации так называемого предстоятеля "новой церкви" на Украине - Епифания Думенко, однако не смог этого сделать. Удивительным образом на интронизации не появились представители поместных церквей - ни одной, за исключением константинополя. Впрочем, удивление это могло вызвать лишь у тех, кто учинил церковных раскол.
В то же время, президент Украины Петр Порошенко на интронизации был, пожалуй, единственный из "громких имен". В социальных сетях уже иронизируют по следам провала интронизации.
"Филарет заболел. Заболел Иерусалимский Патриарх, заболел Кличко, заболел афонский старец Ефрем, - пишут авторы. - Все болезни были разными, но все, так или иначе, совпали с необходимостью предстать пред светлые очи Петра Алексеевича".
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