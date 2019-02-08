Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В военных академиях США хотят бороться с домогательствами курсантов по "упр...
Макрон не приедет в Мюнхен из-за спора с Германией по поводу "Северного пот...
Украинскую конституцию переписали под НАТО
В Госдуме оценили предстоящие выборы на Украине
Главная / В мире

"Время Мадуро уже прошло": США отправили к границе Венесуэлы грузовики с "гумпомощью"

08 февраля 2019, 02:54  •  78 • В мире
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил журналистам, что "время Мадуро уже прошло". Почти одновременно с этим стало известно об американских грузовиках с гумпомощью, подъехавших к границе Венесуэлы.
По словам спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, время, отпущенное для диалога США с президентом Николасом Мадуро, уже давно прошло. Об этом он заявил 7 февраля, выступая на брифинге для журналистов.
"Мадуро в прошлом доказал, что будет манипулировать переговорами, чтобы получить выгоду. Время для диалога с Мадуро давно прошло", - с уверенностью сказал чиновник.
В это же время посольство США в Боготе сообщило, что первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы, отправленной по просьбе "временного президента" Хуана Гуайдо, уже стоит на колумбийской границе.
"Первые грузовики с гуманитарной помощью от АМР находятся в Колумбии. По просьбе исполняющего обязанности президента [Венесуэлы] Хуана Гуайдо мы работаем над тем, чтобы передать ее как можно скорее", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
О том, что на границе с Венесуэлой будут открыты три пункта для приема иностранной гуманитарной помощи, заявил на прошлой неделе Хуан Гуайдо. Со своей стороны, Николас Мадуро назвал эту инициативу своего оппонента "плохим и дешевым шоу олигархии". Обратившись к согражданам, он призвал отказаться от этой гуманитарной помощи.
После этого 6 февраля силами венесуэльских военных был заблокирован мост на границе с Колумбией, через который должны были въехать грузовики из Кукуты.
Об этом сообщает ТАСС

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


78
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 23:39
За проявленную честность француз получил в подарок слиток золота
07 февраля 2019, 23:39
День северных территорий как день собственноручно отрубленной ноги
07 февраля 2019, 13:54
Как Туск стал «врагом народа» в Британии
Загрузка...
07 февраля 2019, 10:24
Орбита успехов: почему в США опасаются военного превосходства России и Китая в космосе
08 февраля 2019, 02:54
"Время Мадуро уже прошло": США отправили к границе Венесуэлы грузовики с "гумпомощью"
07 февраля 2019, 13:39
«Гипертрофированные страхи»: почему в Швеции заявили о «подготовке России к войне»
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 02:39
«Время для диалога прошло»: США призвали отказаться от международных переговоров по у...
08 февраля 2019, 02:39
В Госдуме оценили предстоящие выборы на Украине
08 февраля 2019, 02:54
Курилы перестали быть "оккупированной территорией"
08 февраля 2019, 02:54
"Следили на 12 автомобилях": Комик и кандидат в президенты Украины Зеленски...
08 февраля 2019, 02:39
«Наиболее самостоятельный игрок»: почему Италия не поддержала позицию ЕС и США по Вен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
02 февраля 2019, 03:54
Россия доказала, что США врут
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики приносят телефон прямо в камеру
01 февраля 2019, 11:39
Пятый фигурант дела Арашуковых сбежал от следствия, жизни свидетелей под угрозой
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.