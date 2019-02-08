"Время Мадуро уже прошло": США отправили к границе Венесуэлы грузовики с "гумпомощью"

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил журналистам, что "время Мадуро уже прошло". Почти одновременно с этим стало известно об американских грузовиках с гумпомощью, подъехавших к границе Венесуэлы.

По словам спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, время, отпущенное для диалога США с президентом Николасом Мадуро, уже давно прошло. Об этом он заявил 7 февраля, выступая на брифинге для журналистов.

"Мадуро в прошлом доказал, что будет манипулировать переговорами, чтобы получить выгоду. Время для диалога с Мадуро давно прошло", - с уверенностью сказал чиновник.

В это же время посольство США в Боготе сообщило, что первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы, отправленной по просьбе "временного президента" Хуана Гуайдо, уже стоит на колумбийской границе.

"Первые грузовики с гуманитарной помощью от АМР находятся в Колумбии. По просьбе исполняющего обязанности президента [Венесуэлы] Хуана Гуайдо мы работаем над тем, чтобы передать ее как можно скорее", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

О том, что на границе с Венесуэлой будут открыты три пункта для приема иностранной гуманитарной помощи, заявил на прошлой неделе Хуан Гуайдо. Со своей стороны, Николас Мадуро назвал эту инициативу своего оппонента "плохим и дешевым шоу олигархии". Обратившись к согражданам, он призвал отказаться от этой гуманитарной помощи.

После этого 6 февраля силами венесуэльских военных был заблокирован мост на границе с Колумбией, через который должны были въехать грузовики из Кукуты.

Об этом сообщает ТАСС